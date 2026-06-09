«Αυτό παρατήρησα στην Αθήνα»: Βραβείο unpopular opinion σε σχόλιο τουρίστα στο Reddit

Αν νομίζατε πως οι τουρίστες συνδέουν την Ελλάδα μονάχα με την Ακρόπολη, το σουβλάκι και το συρτάκι, κάνετε μεγάλο λάθος. Μια γρήγορη περιήγηση στα social media και θα καταλάβετε ότι οι τουρίστες που καταφθάνουν στη χώρα, παρατηρούν πράγματα και καταστάσεις που δεν θα περιμέναμε και ως εκ τούτου, έχουν μερικές εύλογες απορίες.

Πάρτε για παράδειγμα την παρακάτω ανάρτηση στο Reddit. Ο συγκεκριμένος τουρίστας που επισκέφθηκε την Αθήνα, σχολίασε μεταξύ άλλων πως παρατήρησε πως στο κέντρο της πόλης υπάρχουν παντού μέρη που πωλούν βιβλία. «Τα μέρη που πωλούν βιβλία είναι παντού, σε κατάστημα, σε πάγκους ή ακόμα και στο έδαφος - διαβάζει τόσο πολύ ο κόσμος εδώ;».

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Η ανάρτηση του τουρίστα στο Reddit:

«Έμεινα στο κέντρο της πόλης και περπατάω τριγύρω τις τελευταίες μέρες, και να μερικά πράγματα που παρατήρησα:

- Τα μέρη που πωλούν βιβλία είναι παντού, σε ένα κατάστημα, σε πάγκους ή ακόμα και στο έδαφος - διαβάζει τόσο πολύ ο κόσμος εδώ;

- Οι γάτες του δρόμου είναι παντού και φαίνεται να αναζητούν συντροφιά παρά φαγητό

- Οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμη και εκτός της κύριας τουριστικής περιοχής, καταλαβαίνουν και μιλούν αγγλικά - ιδανικό για τουρίστες

- Τα πράγματα είναι γενικά προσιτά - τρόφιμα, ρούχα, τυχαία αξεσουάρ κ.λπ.

Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι κακό να πω. Θα ήταν ωραίο να υπάρχουν κυλιόμενες σκάλες για να ανεβαίνουν την ανηφόρα».

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Πράγματι, όπως του απαντά χρήστης, στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλά μέρη που μπορείς να βρεις βιβλία. Από τα παλαιοπωλεία στο Μοναστηράκι, μέχρι τα βιβλιοπωλεία στο Σύνταγμα και στα Εξάρχεια.

Ωστόσο, όποια εικόνα κι αν δίνουμε στους τουρίστες, η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική, αφού τα δεδομένα δείχνουν μια διχασμένη εικόνα: περίπου οι μισοί Έλληνες διαβάζουν έστω ένα βιβλίο τον χρόνο, ενώ το ποσοστό των συστηματικών αναγνωστών παραμένει χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.