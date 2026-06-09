Οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο: Γονείς και το 9χρονο άρρωστο παιδί τους έπεσαν από ουρανοξύστη

Οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο, με τριμελή οικογένεια να πέφτει από πολυώροφο κτίριο και τις πληροφορίες να θέλουν πως πρόκειται για αυτοκτονία.

Η μητέρα, ο πατέρας και το 9χρονο παιδί τους έπεσαν από μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στον 36ο όροφο του 45όροφου ουρανοξύστη Highpoint, λίγο αφότου ο μικρός είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Το παιδί ήταν βαριά άρρωστο και οι γιατροί φέρεται να είχαν αρνηθεί να του παρέχουν επιπλέον ιατρική φροντίδα, κάτι που πλήγωσε βαθιά την οικογένεια.

Φίλοι τους ενημέρωσαν πως πριν από χρόνια είχαν ταξιδέψει πίσω στην Ινδία, απ΄όπου κατάγονταν, για να επισκεφτούν ειδικό σε μία προσπάθεια να βρεθεί θεραπεία για τον 9χρονο, αλλά επέστρεψαν στο Λονδίνο, αφότου δεν βρέθηκε λύση.

«Ήταν μεγάλο στρες και για τους δύο, αλλά η μητέρα, κυρίως, δεν μπορούσε να αντέξει αυτό που συνέβαινε. Δεν είχε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχε μία απαιτητική δουλειά, άρα ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τα πάντα. Είχε μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία και νομίζω ότι απλά ήταν πολύ μεγάλο το φορτίο. Ήταν υπέροχη οικογένεια και είμαστε όλοι σοκαρισμένοι με αυτό που συνέβη» είπε πηγή στην Daily Mail.

«Ήταν υπέροχο ζευγάρι και ήταν συμπαθείς σε όλους. Δεν είχαν οικογένεια στη Βρετανία, έτσι το να έχουν καλούς φίλους ήταν πολύ σημαντικό για εκείνους» σημείωσε γειτόνισσά τους.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου τους είναι υπό διερεύνηση από την αστυνομία

«Είναι ένα απαίσιο συμβάν, όλοι η κοινότητά μας είναι πολύ στεναχωρημένη. Κανείς δεν ξέρει τι περνούσε από το μυαλό τους σε αυτές τις τραγικές συνθήκες» σημείωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Οι ντετέκτιβ κάνουν έρευνα μετά τον θάνατο τριών ατόμων, ύστερα από πτώση από μεγάλο ύψος. Οι θάνατοί τους αντιμετωπίζονται, επί του παρόντος, ως απροσδόκητοι. Δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την αναγνώριση των νεκρών» αρκέστηκε να πει άλλη πηγή της αστυνομίας του Λονδίνου.