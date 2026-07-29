Εφιάλτης στο Ρέθυμνο: Πυρκαγιά 15 χλμ. καίει σπίτια με ανέμους 7 μποφόρ

Εκτός ελέγχου μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν μια άνιση μάχη απέναντι στις φλόγες και τις συνεχείς ανατροπές των καιρικών συνθηκών.

Ο αέρας άλλαξε απότομα κατεύθυνση και πλέον στρέφει το καταστροφικό μέτωπο απευθείας προς τον οικισμό. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, με ριπές που αγγίζουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνουν στο έπακρο το έργο των επίγειων και εναέριων μέσων.

Η κατάσταση είναι οριακή καθώς οι φλόγες έχουν εισβάλει στον οικιστικό ιστό. Σπίτι παραδόθηκε στην πύρινη λαίλαπα σε ζωντανή μετάδοση από τη συχνότητα του MEGA, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Μέχρι στιγμής είναι αδύνατον να εκτιμηθεί ο ακριβής αριθμός των κατοικιών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Το μέτωπο της φωτιάς υπολογίζεται στα 15 χιλιόμετρα, με εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι ενδέχεται να το έχει ήδη ξεπεράσει.

Οι καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό, ενώ η ορατότητα είναι μηδαμινή. Οι κάτοικοι καταβάλλουν απεγνωσμένες προσπάθειες να σώσουν τις περιουσίες τους με όποιο μέσο διαθέτουν. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και κάτοικοι επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Η κύρια προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ανακόπηση της πορείας του μετώπου πριν περάσει βαθύτερα μέσα στο χωριό.

