Εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

Εφημερεύοντα φαρμακεία σήμερα: Δείτε ποια φαρμακεία εφημερεύουν και διανυκτερεύουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας, σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, και για όλο το 24ωρο. Ποια είναι ανοικτά και το βράδυ.
Αναλυτικά, με χάρτες, τα Εφημερεύοντα φαρμακεία της Αττικής μπορείτε να δείτε και εδώ.
Εφημερεύοντα φαρμακεία στη Θεσσαλονίκη
- Αν ψάχνατε τον εξαφανισμένο Ντάνο, αυτό είναι το καινούργιο μαχητικό του πρότζεκτ στον ΑΝΤ1+
- Ξυλούρης στην Εξεταστική: «Δεν με λένε Φραπέ αλλά Τζίτζη» - Ένταση με την Κωνσταντοπούλου
- Χάος στη Βουλή μετά την ατάκα Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα: «Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν»
- Καστοριά: Τεράστιο φίδι βρέθηκε να «κατοικεί» μέσα σε λεκάνη τουαλέτας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.