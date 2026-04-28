Εφημερίδες σε ελεύθερη πτώση: Η ΕΛΣΤΑΤ «δείχνει» βουτιά 11,7% για το χαρτί και το μελάνι του Τύπου

Η συρρίκνωση του έντυπου Τύπου συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Το 2025 επιβεβαίωσε την καθοδική τροχιά, με τις συνολικές πωλήσεις εφημερίδων να υποχωρούν κατά 11,7%, ακολουθώντας το αρνητικό σερί του 2024 (-12,4%).

Η εικόνα στα περιοδικά παραμένει παρόμοια, με τη συνολική πτώση να αγγίζει το 8,8%. Αξιοσημείωτο είναι πως η μόνη κατηγορία που επέδειξε ανθεκτικότητα κόντρα στο ρεύμα ήταν τα γυναικεία περιοδικά, την ώρα που οι παραδοσιακοί «γίγαντες» των πωλήσεων λυγίζουν:

Τηλεοπτικά περιοδικά: Πτώση 9,6%.

Παιδικά περιοδικά: Η μεγαλύτερη απώλεια με -17,1%.

Το 2025 σφραγίζει μια δύσκολη διετία για το έντυπο, καθώς οι αναγνώστες στρέφονται μαζικά στις οθόνες, αφήνοντας τα περίπτερα σε αναζήτηση νέου ρόλου.

ΕΛΣΤΑΤ

ΕΛΣΤΑΤ

ΕΛΣΤΑΤ

ΕΛΣΤΑΤ