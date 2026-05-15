Έφοδος της ΕΛΑΣ σε παράνομο σύνδεσμο οπαδών στην Αθήνα: Λουκέτο και σύλληψη του ιδιοκτήτη

Παράνομο σύνδεσμο οπαδών αθλητικής ομάδας έκλεισε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου σε περιοχή της Αθήνας.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του εκμισθωτή του οικήματος, καθώς είχε εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης με κάμερες ασφαλείας και καταγραφικό μηχάνημα, το οποίο κατέγραφε την κίνηση πεζών έξω από το κτίριο.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο χώρος λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024 ως γραφείο συνδέσμου οπαδών, χωρίς τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις.
Η έφοδος στον σύνδεσμο οπαδών
Κατά την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
- 55 φιαλίδια χρώματος σε μορφή σπρέι
- αυτοκόλλητα και μαγνητάκια με οπαδικό περιεχόμενο
- τρεις κάμερες καταγραφής εικόνας
- καταγραφικό μηχάνημα
Παράλληλα, αστυνομικοί του τοπικού αστυνομικού τμήματος προχώρησαν στη σφράγιση του χώρου, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
- Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων - Πώς γίνεται η ένσταση
- Eurovision: Ο γιος της εκπροσώπου της Λετονίας τραγουδάει το Ferto και ρίχνει το ίντερνετ
- Πειραιάς: Νεαρή έπεσε από όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη
- ΛΕΞ: Χαμός με τις επτά συναυλίες που ανακοίνωσε - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.