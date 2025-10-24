Εφτά χρονών παιδάκι στο νοσοκομείο από τα δακρυγόνα στους Εκπαιδευτικούς στο Μεταξουργείο

Οργή προκαλεί η είδηση ότι ένα παιδάκι, μόλις 7 ετών, κατέληξε στο νοσοκομείο, από την απροκάλυπτη και αναίτια επίθεση των ΜΑΤ με σωρεία χημικών και δακρυγόνων, πάνω στους διαδηλωτές - εκπαιδευτικούς, έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο!

Γονείς, εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν στο σημείο, διαμαρτυρόμενοι για τις συμπτύξεις τμημάτων και για τα εκατοντάδες κενά που παραμένουν στα σχολεία στα τέλη του Οκτώβρη.

Τα ΜΑΤ απροκάλυπτα και προκλητικά, όπως σε κάθε περίπτωση, τους «έπνιξαν» στα χημικά, με αποτέλεσμα ένας επτάχρονος να μεταφερθεί από τους γονείς του, αρχικά στο Κέντρο Υγείας στην Αλεξάνδρας, καθώς αισθάνονταν κάψιμο στα μάτια. Οι γιατροί, αν και διαπίστωσαν ότι δεν είχε δύσπνοια, επικοινώνησαν για οδηγίες με το κέντρο δηλητηριάσεων το οποίο συνέστησε να γίνουν πλύσεις και οφθαλμολογική εξέταση και έτσι ο 7χρονος παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.

Διαβάστε ακόμα: Κρότου λάμψης και χημικά σε διαμαρτυρία εκπαιδευτικών στο Μεταξουργείο

Όπως αναφέρεται 7χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων με κάψιμο οφθαλμών μετά από επαφή με με δακρυγόνα.

Σημειώνεται ότι στο Κέντρο Υγείας στην Αλεξάνδρας υπάρχουν αναφορές ότι εξεταστηκαν ακόμα 6 παιδιά δημοτικού με παρόμοια συμπτώματα.

Η κινητοποίηση έγινε από Συλλόγους Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας αλλά και Συλλόγους Γονέων, ενάντια στις συμπτύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) καταγγέλλει τη βίαιη και απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων απέναντι στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές.

Σημειώνουν χαρακτηριστικά: «Χτύπησαν και έριξαν χημικά σε μικρούς μαθητές, έστειλαν στο νοσοκομείο παιδιά και εκπαιδευτικούς που διεκδικούν τα αυτονόητα δικαιώματα μαθητών και εκπαιδευτικών. Η σημερινή επίθεση, η αδιανόητη καταστολή δείχνει την πλήρη αδυναμία κυβέρνησης και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να πείσουν για την πολιτική περικοπών και εξοικονόμησης που εφαρμόζουν. Δείχνει ότι φοβούνται πραγματικά τις μεγάλες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και γονιών. Κάνουμε σαφές στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., του υπουργείου προστασίας του Πολίτη και στην κυβέρνηση ότι η τρομοκρατία, η βία και ο εκφοβισμός δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητα. Να πάρει πίσω το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α και η ΔΙ.Π.Ε. Ά Αθήνας τις αντιπαιδαγωγικές συμπτύξεις, να καλύψει άμεσα όλα τα κενά στα σχολεία. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης μαζικά και δυναμικά».

