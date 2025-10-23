Κρότου λάμψης και χημικά σε διαμαρτυρία εκπαιδευτικών στο Μεταξουργείο

Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, όπου εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν διαμαρτυρία, με τους αστυνομικούς να επιτίθεται με χημικά και χειροβομβίδες κρότου - λάμψης.
Στο σημείο συγκεντρώθηκαν νωρίτερα Σύλλογοι Εκπαιδευτικών της Α' Αθήνας διαμαρτυρόμενοι για τις συγχωνεύσεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για «αντιπαιδαγωγικά και ταξικά μέτρα» που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας απωθήθηκαν από τους αστυνομικούς με ασπίδες και χημικά, ενώ το κλίμα παραμένει τεταμένο.
