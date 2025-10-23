Μενού

Κρότου λάμψης και χημικά σε διαμαρτυρία εκπαιδευτικών στο Μεταξουργείο

Εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις συγχωνεύσεις τμημάτων.

Reader symbol
Newsroom
εκπαιδευτικοί επεισόδια
Επεισόδια με εκπαιδευτικούς | Eurokinissi / Κώστας Τζούμας
  • Α-
  • Α+

Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, όπου εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν διαμαρτυρία, με τους αστυνομικούς να επιτίθεται με χημικά και χειροβομβίδες κρότου - λάμψης.

Στο σημείο συγκεντρώθηκαν νωρίτερα Σύλλογοι Εκπαιδευτικών της Α' Αθήνας διαμαρτυρόμενοι για τις συγχωνεύσεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για «αντιπαιδαγωγικά και ταξικά μέτρα» που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας απωθήθηκαν από τους αστυνομικούς με ασπίδες και χημικά, ενώ το κλίμα παραμένει τεταμένο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ