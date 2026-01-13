Έφυγε από τη ζωή η μοναδική κόρη της Γεωργίας Βασιλειάδου, Φωτεινή Αποστολίδη

Η είδηση του θανάτου της Φωτεινής Αποστολίδη, μοναχοκόρης της αξέχαστης Γεωργίας Βασιλειάδου, παρέμεινε άγνωστη για σχεδόν δύο μήνες.

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο κοιμητήριο Αμαρουσίου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το γεγονός αποκαλύφθηκε μόλις πρόσφατα μέσα από δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, φέρνοντας στο φως μια ιστορία βαθιάς ανθρώπινης δοκιμασίας.

Η Φωτεινή είχε βιώσει πριν από χρόνια το πιο σκληρό πλήγμα που μπορεί να δεχτεί ένας γονιός: τον θάνατο της κόρης της, Τζίνας, από καρκίνο. Η απώλεια αυτή τη σημάδεψε ανεξίτηλα, βυθίζοντάς την σε μια μακρά περίοδο θλίψης και εσωστρέφειας.

Σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός της, μετά τον χαμό της κόρης της αποσύρθηκε από την κοινωνική της ζωή, αποφεύγοντας επαφές ακόμη και με οικεία πρόσωπα. Μοναδική σταθερά δίπλα της παρέμεινε η δεύτερη κόρη της, που στάθηκε αθόρυβα στο πλευρό της.

Η σχέση της Φωτεινής με τη μητέρα της, τη θρυλική Γεωργία Βασιλειάδου, υπήρξε βαθιά και τρυφερή. Όπως αναφέρει η στενή φίλη της οικογένειας, Λουίζα Μπατίστα, «Η Φωτεινούλα ήταν η καρδιά της οικογένειας. Με την απώλειά της, κλείνει και ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη Γεωργία».

Με τον θάνατό της, σβήνει διακριτικά μια ακόμη σελίδα από την ιστορία μιας οικογένειας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και στη συλλογική μνήμη.