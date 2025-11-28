«Έφυγε» ο Ευάγγελος Μουστάκας – Ο γλύπτης που σμίλεψε τον Μεγάλο Αλέξανδρο και τη μνήμη της Ελλάδας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο σπουδαίος γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας, δημιουργός εμβληματικών έργων όπως το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και το Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης.

Γεννημένος στον Πειραιά, από νωρίς έδειξε την καλλιτεχνική του φύση. Η πρώτη του επαγγελματική ενασχόληση ήταν στην εταιρεία «Κεραμικός», όπου φιλοτεχνούσε πορσελάνες.

Σπούδασε γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1950-1953) με δάσκαλο τον Μιχάλη Τόμπρο και συνέχισε στην Accademia di Belle Arti της Φλωρεντίας (1960-1963) με υποτροφία, εμβαθύνοντας στη χαρακτική και τη χαλκοχύτευση.

Τα βιώματα της ζωής του –ο θάνατος του αδελφού του σε αεροπορικό δυστύχημα, η φρίκη της Κατοχής και η μνήμη του πατέρα του– αποτυπώθηκαν σε έργα όπως ο «Ίκαρος» και το «Βαγόνι Σαρκοφάγος».

Η διεθνής του πορεία υπήρξε πλούσια: συμμετείχε σε εκθέσεις σε Μόσχα, Ιταλία, Γιουγκοσλαβία, Βραζιλία, ΗΠΑ, Λονδίνο και Παρίσι, ενώ απέσπασε σημαντικές διακρίσεις όπως το χρυσό μετάλλιο στην Biennale της Αλεξάνδρειας (1968) και το Α΄ βραβείο για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Μοσχάτο.

Στην Ελλάδα, έργα του κοσμούν το Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, την Τρίπολη (Μνημείο των Κρεμασμένων), την Τανάγρα (Μνημείο πεσόντων Αεροπόρων), το Ηράκλειο Κρήτης, την Κεφαλλονιά και πολλές άλλες πόλεις. Δημιουργίες του βρίσκονται επίσης σε μουσεία και συλλογές σε Αμερική, Κύπρο, Ιαπωνία, Ισραήλ, Αφρική και Ευρώπη.

Πέρα από τη γλυπτική, ασχολήθηκε με την εικονογράφηση βιβλίων, τη δημιουργία μεταλλίων, τη συντήρηση έργων τέχνης και τη διδασκαλία. Έδωσε διαλέξεις σε πανεπιστήμια της Αμερικής και συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια και συμπόσια.

Μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας από το 1955, υπήρξε ενεργός σε επιτροπές κρίσης για διαγωνισμούς μνημείων, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική και διεθνή τέχνη.