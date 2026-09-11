«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε»: Το συγκινητικό «αντίο» του Σωκράτη Μάλαμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

Το πανελλήνιο παραμένει συγκλονισμένο από την απώλεια του αγαπημένου Γιώργου Μαζωνάκη. Τις τελευταίες ώρες, χιλιάδες κόσμου και πολλοί συνάδελφοί του σπεύδουν να τον αποχαιρετήσουν, ο καθένας με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο. Ανάμεσά τους και ο Σωκράτης Μάλαμας, ο οποίος επέλεξε να πει το δικό του «αντίο» πάνω από τη σκηνή, τιμώντας τη μνήμη του σπουδαίου ερμηνευτή.

Το βράδυ της Τετάρτης (9/9/2026), κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα στη Ρόδο, ο αγαπημένος τραγουδοποιός σταμάτησε για λίγο το πρόγραμμά του. Εμφανώς συγκινημένος, λίγες μόνο ώρες μετά τη θλιβερή είδηση, απευθύνθηκε στο κοινό με λόγια ζεστά και ανθρώπινα.

«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», ανέφερε από μικροφώνου, εκφράζοντας την ειλικρινή του θλίψη για την απώλεια. Σκιαγραφώντας με τον δικό του τρόπο τον χαρακτήρα του εκλιπόντος, κατέληξε: «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς».

Στη συνέχεια, η βραδιά κορυφώθηκε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και συγκινητική στιγμή. Ο Σωκράτης Μάλαμας ζήτησε από τους μουσικούς του το μπουζούκι και, μέσα σε κλίμα απόλυτου σεβασμού, αφιέρωσε στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη το τραγούδι «Τσιγάρο ατελείωτο», χαρίζοντας στο κοινό μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων.