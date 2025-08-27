Άνοιξε σήμερα (27/8), η πλατφόρμα eregister.it.minedu.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικών εγγραφών των φοιτητών, δηλαδή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου).

Η πλατφόρμα αποτελεί την υποχρεωτική οδό για την ολοκλήρωση των εγγραφών στο πρώτο εξάμηνο των φοιτητών σε τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι χρήστες εισέρχονται στο σύστημα, χρησιμοποιώντας ως Όνομα Χρήστη και Κωδικό τον οκταψήφιο κωδικό που είχαν χρησιμοποιήσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο.

Οι σχολικές μονάδες θα υποστηρίξουν τους επιτυχόντες, στην περίπτωση που χρειαστούν επαναδημιουργία κωδικού ασφαλείας.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει στην κατηγορία πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, γίνεται χρήση του email και του κωδικού πρόσβασης που είχα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης αυτής της κατηγορίας.

Οι φοιτητές που είχαν εγγραφεί σε προγενέστερο ακαδημαϊκό έτος θα πρέπει να δηλώσουν την προηγούμενη εγγραφή τους μέσω της πλατφόρμας, αιτούμενοι παράλληλα τη διαγραφή από την παλαιά σχολή ή τμήμα.\

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2025: Τι χρειάζεται για τη διαδικασία

Η αίτηση έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης και απαιτεί συμπλήρωση ζωτικών προσωπικών στοιχείων, όπως ο ΑΜΚΑ (επικυρώνεται αυτόματα μέσω του εθνικού μητρώου), αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου (προ-συμπληρωμένος, με δυνατότητα διόρθωσης), καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και email), τα οποία ελέγχονται μέσω σχετικών μηχανισμών.

Αν μετά την υποβολή της αίτησης διαπιστωθεί λάθος στα στοιχεία, παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης – ακόμη και εφόσον έχει αποκτήσει πρωτόκολλο –, και εκ νέου υποβολής, μέσα στο χρονικό περιθώριο.

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2025: Τι ισχύει για τις ειδικές κατηγορίες

Για τους επιτυχόντες στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, αλλά και Ακαδημίες όπως Πυροσβεστικής, Εμπορικού Ναυτικού, Λιμενικού, καθώς και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η διαδικασία καθορίζεται και διεκπεραιώνεται μέσω των αντίστοιχων Υπουργείων.

Επιπλέον, για την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, μετά την ηλεκτρονική υποβολή απαιτείται η παράδοση (κατάθεση ή αποστολή) των ακόλουθων δικαιολογητικών στη γραμματεία της σχολής:

Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου με ονομαστικά στοιχεία και ημερομηνία γέννησης.

Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (απολυτήριο, πτυχίο κλπ.).

Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης, όπως εκδίδεται από επιτροπή νοσοκομείου ή από την σχετική επιτροπή εξέτασης υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Για τους επιτυχόντες της κατηγορίας Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται στον ίδιο χρόνο, δηλαδή μεταξύ 27/8 και 4/9.

Ωστόσο απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στα δημοτολόγια του νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, ή αν έχει γίνει μετεγγραφή σε άλλο Δήμο, σχετική βεβαίωση από τον νέο Δήμο .

Τέλος, για τους διακριθέντες σε διεθνείς διαγωνισμούς (Ολυμπιάδες, EUCYS κλπ.), προβλέπεται μη ηλεκτρονική εγγραφή:

αυτοί απευθύνονται στη γραμματεία με την υποβολή της αίτησης και βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων του Υπουργείου, βάσει των σχετικών υπουργικών διατάξεων .