Έγινε και αυτό: Οδηγός αυτοκινήτου έκλεισε τον δρόμο σε λεωφορείο για να πάρει σουβλάκια - «Δεν μου έφερες ένα»

Απίστευτο βίντεο μαρτυρά αδιανόητη απερισκεψία μιας οδηγού που σταμάτησε το αυτοκίνητό της στη μέση του δρόμου με alarm για να πάει να πάρει σουβλάκια, εμποδίζοντας την κυκλοφορία σε ένα λεωφορείο.

Ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος τράβηξε και κοινοποίησε το βίντεο στο TikTok, δεν μπορούσε να περάσει και αναγκάστηκε να περιμένει ώστε να επιστρέψει η οδηγός του οχήματος.

Όπως ακούγεται και στο βίντεο όταν εκείνη επέστρεψε κρατώντας την σακούλα με τα σουβλάκια ο oδηγός αστειεύομενος είπε: «Πήρες με πίτα που μου αρέσει; Δεν μου έφερες ένα».