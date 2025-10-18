Όταν ήταν παιδιά, ασυναίσθητα και λειτουργώντας με το αδερφικό ένστικτο, την γράπωσε και πήδηξαν έξω από το τρένο, σώζοντάς της τη ζωή. Την είχε γλιτώσει από τα πρώτα «Τέμπη» που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα με 34 νεκρούς. Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Δερβένι το 1968. Δεκαπέντε χρόνια μετά, με τα ίδια του χέρια, της αφαίρεσαι τη ζωή: Την χτύπησε στο κεφάλι με πέτρα και την στραγγάλισε με το καλσόν και τη ζώνη της, γιατί... δεν την είχε. Γιατί ήταν παράφρων και ερωτευμένος μαζί της. Ήταν αδερφή του, είχαν την ίδια μάνα, αλλά οι θετοί γονείς της, της είχαν απαγορεύσει να τον ξαναδεί.

Είναι η ιστορία της Έλενας Μαρίνου (ή Χαραλαμποπούλου) και του Γιάννη Τσούτσικου. Μπορεί να μοιάζει με σενάριο Κοκκινόπουλου και να σας θυμίζει γνώριμη. Να αναρωτιέσται να την έχετε δει στις «Σχέσεις Αίματος» ή την «Ανατομία ενός Εγκλήματος» και την «10η Εντολή». Δεν κάνετε λάθος. Την έχετε δει και ίσως τότε να αναρωτιόσασταν, «μα είναι δυνατόν; Έχει γίνει πραγματικά αυτό;».

Πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι ενός φριχτού και αποτρόπαιου εγκλήματος, το οποίο ξεκίνησε με αγνή και αδερφική αγάπη.

Το δημοψήφισμα της Χούντας

Στις 29 Σεπτεμβρίου 1968 η Χούντα των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα διεξάγει δημοψήφισμα για την έγκριση νέου Συντάγματος. Είχε εγκριθεί με... 93,59%, με τον Γιώργο Παπαδόπουλο να πανηγυρίζει για την «δημοκρατική διαδικασία» και την «δικαίωσιν της επαναστάσεως της 21ης Απριλίου».

Την επομένη, τα τρένα είναι γεμάτα με τους ψηφοφόρους να επιστρέφουν από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, που είχαν πάει για να ψηφίσουν. Δύο αμαξοστοιχίες από την Πελοπόνησσο που επέστρεφαν στην Αθήνα και τον Πειραιά συγκρούονται στον σιδηροδρομικό σταθμό Δερβενίου Κορινθίας. Τραγικός απολογισμός; 34 νεκροί και 125 άλλοι τραυματίες.

Ανάμεσα στους 34 νεκρούς αναγράφεται και το όνομα της μητέρας της Έλενας Μαρίνου και του Γιάννη Τσούτσικου, όπως επίσης και αυτό του Γιάννη Χαραλαμπόπουλου. Του πατέρα της Έλενας.

Η τραγωδία στο Δερβένι | Facebook

Τα δύο παιδιά είχαν σωθεί χάρh στον 14χρονο τότε Τσούτσικο, ο οποίος βλέποντας το άλλο τρένο να πλησιάζει γρήγορα και επικίνδυνα, αντιλήφθηκε το κακό που θα γινόταν και βούτηξε την 3χρονh (ετεροθαλή) αδερφή του, πηδώντας από το βαγόνι. Είχαν γλιτώσει με ελαφρά τραύματα αλλά είχαν γλιτώσει!

Η ιστορία τους, η οποία φυσικά αποτυπώθηκε στο σύνολο της μερίδας του τότε Τύπου συγκίνησε όλη την Ελλάδα. Τα παιδάκια είχαν μείνει ορφανά μέσα σε μία στιγμή. Δυο συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί από την Αθήνα προθυμοποιούνται να υιοθετήσουν τη μικρή Έλενα.

Ορφανός και από τους δύο γονείς του ήταν και ο Γιάννης, καθώς ο πατέρας του είχε πεθάνει λίγα χρίόνια νωρίτερα. Όμως, τον πήραν κάτι συγγενείς τους στο σπίτι τους, στον Πύργο Ηλείας.

Η αδερφική σχέση έγινε ερωτική

Ο Γιάννης γρήγορα έχασε τον προσανατολισμό του... Πήγε στην Αθήνα για δουλειά, αλλά μπλέχτηκε σε μικροκλοπές με αποτέλεσμα να μπει σε αναμορφωτήριο. Όταν βγήκε δούλεψε σε οικοδομές αλλά συνελήφθη για κλοπές και έτσι χρειάστηκε ο σωφρονισμός του ξανά. Εκείνη τη φορά πήγε για 4 χρόνια στη φυλακή.

Παράλληλα, η Έλενα μεγάλωνε σε ένα συντηρητικό περιβάλλον. Το 1978, σε ηλικία 13 ετών εκείνη, οι θετοί γονείς της, της αποκάλυψαν πως είναι υιοθετημένη, αποκαλύπτοντας όλη την ιστορία. Τα πάντα είχαν ανατραπεί στη ζωή της Έλενας. Εμφάνισε πολλά ψυχολογικά προβλήματα ενώ συχνά έλειπε από το σπίτι.

Τα δύο αδέρφια αναζήτησαν ο ένας τον άλλον και κατάφεραν να βρεθούν ξανά, ύστερα από 10 χρόνια. Τα έλεγαν όλο και πιο συχνά, όμως ο Γιάννης την ερωτεύθηκε με παράφορο πάθος. Η σχέση τους έγινε ερωτική, παρά το γεγονός ότι ήταν αδέρφια. Το γνώριζαν, το συζήτησαν, αλλά συνέχισαν...

Κάποια στιγμή οι θετοί γονείς της Έλενας έμαθαν για τη σχέση τους και φυσικά δεν την ενέκριναν. Όχι μόνο γιατί ήταν αδέρφια αλλά γιατί «δεν μπορεί η κόρη μας να συναναστρέφεται με κάποιον που μπαινοβγαίνει στις φυλακές». Την προόριζαν μάλιστα για γάμος με «κάποιον επιστήμονα».

Με την πίεση από τους θετούς γονείς της να είναι αφόρητη, η Έλενα ζήτησε από τον Γιάννη να χωρίσουν και να μην ξαναβρεθούν. Ο Τσούτσικος προσπάθησε να την μεταπείσει, αλλά το 1983 χωρίζουν οριστικά.

Ο Τσούτσικος τρελαίνεται, σκέφτεται πως δεν γίνεται να ζήσει χωρίς την Έλενα. Της ζητάει ένα τελευταίο ραντεβού για να κουβεντιάσουν.

Το τελευταίο (μοιραίο) ραντεβού

Στις 11 Φεβρουαρίου το 1983 συναντιώνται στην Ομόνοια. Η Έλενα ανεβαίνει στην μοτοσυκλέτα του και πάσε στο δάσος Παιναίας Καισαριανής.

Εκεί την παρακαλάει να σμίξουν ξανά, της λέει πως δεν μπορεί να ζήσει μακριά της, αλλά η Έλενα του εξηγεί πως πρέπει να «τελειώσουμε». Ο Τσούτσικος παραφρονεί και με μία πέτρα που βουτάει τη χτυπάει στο κεφάλι. Στη συνέχεια, της σχίζει το καλσόν με αυτό τη στραγγαλίζει, ενώ χρησιμοποιεί και τη ζώνη της.

Την είχε σώσει 15 χρόνια πριν, για να την σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια. Γιατί την «αγαπούσε» όπως έλεγε και δεν μπορούσε να την έχει!

Την εντόπισε οικοδόμος με το παντελόνι κατεβασμένο

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ένας οικοδόμος, περνώντας από το σημείο της δολοφονίας με το αυτοκίνητό του, είδε το πτώμα της γυναίκας που βρισκόταν δίπλα στο χωματόδρομο ο οποίος οδηγεί από την Καισαριανή στα Γλυκά Νερά.

Οι αστυνομικοί που έφθασαν στο σημείο, βρήκαν τη γυναίκα σε κατάσταση ακαμψίας, ενώ ο ιατροδικαστής που εξέτασε το πτώμα αποφάνθηκε ότι «την στραγγάλισαν με το καλσόν και τη ζώνη της, που υπάρχουν ακόμα στον λαιμό της και της συνέτριψαν ύστερα το κεφάλι με πέτρα για να βεβαιωθούν απόλυτα για το θάνατό της. Πρόκειται για ένα έγκλημα, που έγινε με ιδιαίτερη σκληρότητα».

Η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα, με το παντελόνι κατεβασμένο ως τα γόνατα, το εσώρουχό της κομματιασμένο και την μπλούζα της ανασηκωμένη ως το στήθος. Οι αστυνομικοί υπέθεσαν πως είχαν να αντιμετωπίσουν ένα σεξουαλικό έγκλημα, αλλά τα ευρήματα της νεκροψίας το απέκλεισαν. Το ρολόι του θύματος ήταν σπασμένο και σταματημένο στις 4 παρά 6 λεπτά.

Στις 18 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 29χρονος Γιάννης Τσούτσικος, που το τελευταίο διάστημα εργαζόταν στην Λαχαναγορά Αθηνών. Ο Τσούτσικος ομολόγησε ότι στραγγάλισε την Έλενα Μαρίνου για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Όταν είπε στους αστυνομικούς πως ήταν ετεροφαλή αδέρφια αυτοί σοκαρίστηκαν.

«Φταίει η βρώμικη κοινωνία»

«Θέλω να έρθουν οι δημοσιογράφοι, η τηλεόραση… Θέλω να τους μιλήσω για αυτή τη βρώμικη κοινωνία που με οδήγησε μέχρι εδώ. Να τους μιλήσω για την αγάπη μου, την Έλενα...Που είσαι αγάπη μου; Σ’ αγαπώ!» φώναζε μετά τη σύλληψή του.

«Προσπαθήσαμε να τον ηρεμήσουμε, αλλά δεν ησύχαζε με τίποτα. Φώναζε συνέχεια το όνομα της μακαρίτισσας της Έλενας και έβριζε τους θετούς γονείς της, που δεν της συμπεριφέρονταν καλά. Έλεγε, μάλιστα, πως τη βασάνιζαν ενώ αυτόν τον έλεγαν τεμπέλη, αλήτη και ανεπρόκοπο. Ύστερα από αυτή την κρίση άλλαξε γνώμη και δεν ήθελε να δει κανέναν. Κι ο εισαγγελέας που ήρθε δεν μπόρεσε στην αρχή να του πάρει ομολογία. Αργότερα, όμως, ομολόγησε ότι αυτός τη στραγγάλισε για να μην τη χάσει» ήταν η επίσημη ενημέρωση του αστυνομικού που είχε αναλάβει την υπόθεση, προς τους δημοσιογράφους, εκείνη την εποχή.

Όταν πέρασε το κατώφλι του Εισαγγελέα, ο Τσούτσικος, στις 21 Φεβρουαρίου το 1983, φώναζε: «Συγχωρήστε με… Συγχωρήστε με… Δεν ήξερα τι έκανα. Θέλω να πεθάνω».

Φέρεται μάλιστα να ζήτησε να του απαγγελθεί θανατική ποινή, για να πάει «κοντά στην Έλενα του» μία ώρα αρχύτερα.

Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση «ιδιαζόντως απεχθή», που έγινε από δράστη ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και από ταπεινά ελατήρια, όπως επίσης και για αιμομιξία κατ’ εξακολούθηση

Τελικώς, καταδικάστηκε πρωτοδίκως στην ποινή των ισοβίων δεσμών, αλλά το Δεκέμβριο του 1990, κατά τη διάρκεια της δίκης του στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, η ποινή του μειώθηκε σε κάθειρξη 21 ετών. Το δικαστήριο του είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας…

Αποφυλακίστηκε και έγινε ταξιτζής

Ο Τσούτσικος μετά από χρόνια αποφυλακίστηκε και δούλευε οδηγός ταξί. Μάλιστα είχε πάρει κούρσα την Καριοφυλλιά Καραμπέτη, η οποία πρωταγωνιστούσε εκείνη την εποχή σε αυτές τις σειρές. Η ιστορία είχε παίξει στην «Ανατομία ενός Εγκλήματος» και στις «Σχέσεις Αίματος» το 1991-92 αλλά και στην «10η Εντολή» του Κοκκινόπουλου αργότερα. Δεν είχε παίξει στην ιστορία του Τσούτσικου η ίδια, αλλά ο αυτός την αναγνώρισε ως την πρωταγωνίστρια.

Είχε σταματήσει ένα ταξί και η ηθοποιός παρατήρησε ότι ο οδηγός την κοιτούσε επίπονα από τον καθρέφτη. Η ίδια φοβήθηκε. Κάποια στιγμή της είπε: «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Εκείνος που κάνατε την ιστορία του επεισόδιο».

Στην «10η Εντολή» είχε πρωταγωνιστήσει η Ιωάννα Παππά και ο Γιάννης Στάνκογλου. «Έπεσα πάνω στον δολοφόνο. Είναι ταξιτζής» είχε πει κατατρομαγμένη στον Κοκκινόπουλο.



