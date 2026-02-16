Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου άνδρα πριν από λίγες ημέρες στα Καμίνια και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη του Ανακριτή και του Εισαγγελέα Ηρακλείου σύμφωνα με το dikastiko.
Πρόκειται για τον 37χρονο άνδρα που φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας του 40χρονου θύματος όπως και ακόμη ένας άνδρας με μια γυναίκα που ήταν παρόντες στην δολοφονία και θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
