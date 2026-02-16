Μενού

Έγκλημα στα Καμίνια: Προσωρινά κρατούμενοι οι 3 εμπλεκόμενοι στη δολοφονία του 40χρονου

Στη φυλακή ως προσωρινά κρατούμενοι οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στα Καμίνια, μετά τις απολογίες τους τη Δευτέρα (16/2)

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου άνδρα πριν από λίγες ημέρες στα Καμίνια και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη του Ανακριτή και του Εισαγγελέα Ηρακλείου σύμφωνα με το dikastiko.

Πρόκειται για τον 37χρονο άνδρα που φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας του 40χρονου θύματος όπως και ακόμη ένας άνδρας με μια γυναίκα που ήταν παρόντες στην δολοφονία και θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

 

