Κρήτη: Άγρια δολοφονία 40χρονου στο Ηράκλειο - Τρεις συλλήψεις

Άγρια δολοφονημένος εντοπίστηκε ένας 40χρονος άνδρας σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα στην Κρήτη. Στα χέρια των Αρχών τρία άτομα.

Στη σύλληψη 37χρονου προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη, ύστερα από τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα, στην περιοχή Καμίνια του Ηρακλείου. Ο άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία και κλοπή.

Πλην αυτού, συνελήφθησαν και ένας 48χρονος και μία 28χρονη με την κατηγορία της έκθεσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος με τη χρήση αιχμηρού αντικείμενου τραυμάτισε θανάσιμα τον 40χρονο, πράξη που τελέστηκε παρουσία των άλλων δύο ατόμων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

