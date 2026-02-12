Κρήτη: Άγρια δολοφονία 40χρονου στο Ηράκλειο - Τρεις συλλήψεις

Στη σύλληψη 37χρονου προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη, ύστερα από τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα, στην περιοχή Καμίνια του Ηρακλείου. Ο άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία και κλοπή.
Πλην αυτού, συνελήφθησαν και ένας 48χρονος και μία 28χρονη με την κατηγορία της έκθεσης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος με τη χρήση αιχμηρού αντικείμενου τραυμάτισε θανάσιμα τον 40χρονο, πράξη που τελέστηκε παρουσία των άλλων δύο ατόμων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
- Η αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Παράταση στα «ήρεμα νερά» και κυριαρχία της διπλωματίας
- Νέα προβλήματα στην Αττική από την καταιγίδα: Οι περιοχές που αναμένονται έντονα φαινόμενα την Πέμπτη
- Νεκρός άνδρας μετά από πτώση στις γραμμές του μετρό στο Σύνταγμα
- Eurovision 2026: Ενθουσιασμός, έκπληξη και… γενέθλια – Τι είπαν οι πρώτοι 7 που προκρίθηκαν στον τελικό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.