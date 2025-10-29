Έγκλημα στον Ίασμο Ροδόπης: 51χρονος επιτέθηκε στον ηλικιωμένο πατέρα του που βρέθηκε νεκρός

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία στον Ίασμο Ροδόπης μετά το έγκλημα με θύτη έναν 51χρονο και θύμα τον ηλικιωμένο πατέρα του.

Σύμφωνα με το xronos.gr, ο 82χρονος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης (29/10) ενώ φέρεται να έχει προηγηθεί επίθεση από τον γιο του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο γιος συνελήφθη από το Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Ο 51χρονος φερόμενος ως θύτης, κατηγορείται για θανατηφόρο σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του πατέρα του. Δεν κατηγορείται για ανθρωποκτονία, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε, ως αιτία θανάτου ήταν η καρδιακή ανακοπή.

Ωστόσο, στο κεφάλι του θύματος υπήρχαν σοβαρά χτυπήματα από τον θύτη, ο οποίος μάλιστα φέρεται να χρησιμοποίησε ως μέσο τέλεσης των πράξεών του, ένα μπαστούνι υποβοήθησης κίνησης, το οποίο κατασχέθηκε από την ΕΛΑΣ.

Συνεπώς, ο 51χρονος θύτης αντιμετωπίζει κατηγορίες για θανατηφόρο σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του πατέρα του.

Αναμένεται να οδηγεί αρμοδίως ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται πως αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.