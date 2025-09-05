«Εγκλωβισμένοι» αστυνομικοί σε μεγάλη φυτεία κάνναβης της Κορινθίας

Σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις καλλιέργειας κάνναβης που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια στην Κορινθία, οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν συνολικά 2.012 δενδρύλλια, εντοπίζοντας μεγάλη χασισοφυτεία σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή του νομού.

Ωστόσο, η επιχείρηση εξελίσσεται σε κρίσιμη δοκιμασία για τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση παραμένουν εγκλωβισμένοι για περισσότερες από 24 ώρες στο σημείο, χωρίς δυνατότητα αποχώρησης ή μεταφοράς των κατασχεθέντων ευρημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε η φυτεία χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά δύσκολη προσβασιμότητα, με τους δρόμους να είναι γεμάτοι κινδύνους και να απαιτούν τουλάχιστον μιάμιση έως δύο ώρες για ασφαλή απομάκρυνση. Οι αστυνομικοί έχουν αναλάβει τη φύλαξη της φυτείας ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης από τρίτους, ωστόσο οι συνθήκες παραμονής τους στην περιοχή έχουν γίνει πλέον εξουθενωτικές.

Κάλεσμα για εναέρια μέσα

Παρά το γεγονός ότι έχει ζητηθεί η συνδρομή εναέριων μέσων για την ενίσχυση της επιχείρησης και τη μεταφορά των εμπλεκομένων, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να παραμένουν στο σημείο χωρίς τα απαραίτητα εφόδια – ακόμη και χωρίς τροφή.

Ανησυχία για την ασφάλεια των αστυνομικών

Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των αστυνομικών, ενώ εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον επιχειρησιακό συντονισμό και την υποστήριξη δυνάμεων σε τέτοιου είδους αποστολές υψηλού κινδύνου. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές των τελευταίων ετών στην περιοχή της Κορινθίας.

Πηγή: korinthostv.gr