Έχασε 70.000 ευρώ, νομίζοντας ότι είχε επενδύσει σε εταιρία: Τι «κόλπο γκρόσο» των απατεώνων

Θύμα καλοστημένης απάτης έπεσε ένας ανυποψίαστος πολίτης, ο οποίος έχασε 70.000 ευρώ, νομίζοντας ότι είχε επενδύσει σε εταιρία ενέργειας.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, η παρουσία του ίδιου πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στις αναρτήσεις της υποτιθέμενης επένδυσης λειτουργούν σαν «Δούρειος Ίππος» για τους επιτήδειους, ώστε να αδειάζουν τους λογαριασμούς των πολιτών.

Το σχέδιο των απατεώνων ήταν μεθοδικό. Όπως λέει το ανυποψίαστο θύμα, τού τηλεφώνησαν μέσω viber και ξεκίνησαν τη διαδικασία να γίνει πελάτης τους.

Τα πρώτα «σύννεφα» άρχισαν όταν ζήτησε να αποδεσμευτεί ένα ποσό και να μείνουν μόνο τα κέρδη. Τότε το ζήτησαν «φόρο», το 23%, για να αποδεσμευτούν τα χρήματα.

Έτσι το θύμα δανείχτηκε 7.500 ευρώ για να μπορέσει να πάρει ένα ποσό. Μέχρι τότε είχε δώσει στους επιτήδειους 41.000 ευρώ, ωστόσο ότι τον πλησίασαν άλλες «εταιρίες» που τού είπαν ότι «εντόπισαν» τα χρήματά του του είχαν δήθεν γίνει «κρυπτονομίσματα».

Ωστόσο και οι «εταιρίες» αυτές σταμάτησαν να απαντούν στα τηλέφωνά του και επανήλθαν, ζητώντας από το θύμα τους επιπλέον χρήματα, ενώ η εμφάνιση υποτιθέμενου δικηγόρου ανέβασε το συνολικό κόστος της απάτης στα 70.000 ευρώ.