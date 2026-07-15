«Έχετε μήνυμα από τον λογιστή σας»: Πώς απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένη

Δύο άτομα κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα από ηλικιωμένη στην Πιερία, με τη «μέθοδο του λογιστή». Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από τις αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Ιουνίου, όταν γυναίκα συνεργός των δραστών τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιήθηκε ότι επικοινωνούσε εκ μέρους του λογιστή της. Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που διατηρούσε στο σπίτι της, προκειμένου να αποφύγει την επιβολή προστίμου, κατάφερε να την πείσει να παραδώσει τα πολύτιμα αντικείμενα.
Με τον τρόπο αυτό, οι δράστες απέσπασαν από την ηλικιωμένη το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 4.000 ευρώ. Η παράδοση των χρημάτων και των κοσμημάτων έγινε στον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια διέφυγε με όχημα που ανήκει στη γυναίκα συνεργό του.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των στοιχείων της γυναίκας που τηλεφώνησε.
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