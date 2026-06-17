Σε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά στο κτήριο της ΓΑΔΑ προχώρησαν το απόγευμα φεμινιστικές οργανώσεις και συλλογικότητες. Η επιλογή του σημείου για τη συγκέντρωση έγινε μετά τη δολοφονία της αστυνομικού και μητέρας στη Δράμα από τον σύζυγό της τη Δευτερα 15 Ιουνίου.



Οι διαδηλώτριες άνοιξαν πανό, άπλωσαν κόκκινο ύφασμα στο δάπεδο και ύψωσαν πλακάτ με μηνύματα κατά των γυναικοκτονιών και του σημερινού νομικού καθεστώτος που επιτρέπει όπως σημειώνουν τη συνέχιση του φαινομένου. Ταυτόχρονα φώναζαν συνθήματα όπως:

«Νόμος Τσιάρα και πατριαρχία στρώνουν δρόμο στη γυναικοκτονία», «Ούτε μια λιγότερη, ούτε μια νεκρή, η γυναικοκτονια να αναγνωριστεί», «Τέρμα η βία, τέρμα ο σεξισμός ούτε μια λιγότερη από εδώ και μπρος».



Για τη διαδήλωση και την έκταση του φαινομένου των γυναικοκτονιών μίλησε στο Orange Press Agency η Μαρία Γκασούκα, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ιστιντούτου Αλέξης Τσίπρας.



«Μόνο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου έχουν συμβεί τρεις γυναικοκτονίες στην Ελλαδα», ανέφερε η κ. Γκασούκα, η οποία επικαλούμενη στοιχεία από σχετική έκθεση του ΟΗΕ, υπογράμμισε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο ο αριθμός των δολοφονημένων ανέρχεται σε 800.000.



Ακόμη όμως και αυτό το στοιχείο ωχριά μπροστά στο πραγματικό εύρος του ζητήματος, συνέχισε η ομότιμη καθηγήτρια, καθώς ο συγκεκριμένος αριθμός αντιστοιχεί μόλις στο 10% του εκτιμώμενου αριθμού των δολοφονιών.

«Έχουμε δηλαδή γενοκτονία των γυναικών», τόνισε η κ. Γκασούκα, επιλέγοντας όχι τυχαία μια λεκτική παραλλαγή του όρου της γυναικοκτονίας και ακριβώς λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί προσέθεσε: «Δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει πως δεν καταλαβαίνει».



Αντίστοιχα, σημείωσε ότι «δεν μπορεί ούτε η δικαιοσύνη να το αγνοεί και να παίζει με την ανάγκη να ενταχθεί όρος στον ποινικό μας κώδικα. Και βεβαίως δεν μπορεί να σιωπούν οι άντρες. Οι άντρες πρέπει να είναι στο πλευρό μας. Οι άντρες που δεν αποδέχονται την τοξική αρρενωπότητα, τη δολοφονία, την ιδιοκτησία, τον έλεγχο, τη βία μέσα στην οικογένεια και έξω από αυτήν».



Σε ο,τι αφορά την ίδια την κινητοποίηση και την επιλογή να πραγματοποιηθεί μπροστά από τη ΓΑΔΑ, η κ. Γκασούκα ανέφερε ότι είχε να κάνει με μια διαχρονική πραγματικότητα, καθώς υπάρχουν μια σειρά από άλλα περιστατικά στο παρελθόν με αστυνομικούς που δολοφόνησαν τη σύντροφό τους:



«Ο δράστης της τελευταίας δολοφονίας είναι αστυνομικός. Είχε όπλο στο σπίτι του. Και εδώ μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Σας θυμίζω ότι με το υπηρεσιακό όπλο, άνδρας σκότωσε έξω από το σούπερ μάρκετ την πρώην συντρόφισσά τουκαι τη φίλη της. Σας θυμίζω τον φρουρό του Σιμίτη που σκότωσε τη γυναίκα του, την κόρη του και την πεθερά του. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για το οποίο πρέπει να κουβεντιάσουμε, τι γίνεται με την οπλοφορία, τι γίνεται με τη χρήση υπηρεσιακών όπλων στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας για να θυμηθούμε και τον αστυνομικό της βουλής και τη βία που ασκούσε και σεξουαλική στα παιδιά του και στη γυναίκα του».