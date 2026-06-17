Γυναικοκτονία στη Δράμα: Γιατί ο ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. «κλείδωσε στο συρτάρι» τις συνεδρίες με τον 51χρονο

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη στυγερή γυναικοκτονία στη Δράμα, η οποία έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εκπομπή Live News, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον η στάση και οι χειρισμοί του υπηρεσιακού ψυχολόγου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ο οποίος φέρεται να γνώριζε την κατάσταση, αλλά επέλεξε να μην ενημερώσει την υπηρεσία του.

Ο συγκεκριμένος ψυχολόγος, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό της ΕΛ.ΑΣ. τον Ιούνιο του 2024, διατηρεί παράλληλα ιδιωτικό γραφείο στην Κομοτηνή, όπου μέσω της επαγγελματικής του προβολής αναφέρει ότι εξειδικεύεται στη διαχείριση του στρες και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο ψυχολόγος αντιμετώπισε το σοβαρό αυτό περιστατικό με εντελώς λανθασμένο τρόπο, κινούμενος σε καθαρά ιδιωτικό επίπεδο.

Είχε διαγνώσει τον αστυνομικό-αυτόχειρα με κρίσεις πανικού. Παρά το γεγονός ότι γνώριζε την ψυχολογική κατάσταση του εν ενεργεία αστυνομικού, δεν ενημέρωσε κανέναν εντός της υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ.

Οι πληροφορίες σοκάρουν ακόμη περισσότερο, καθώς αναφέρουν ότι και το ίδιο το θύμα είχε απευθυνθεί στον συγκεκριμένο ψυχολόγος. Αυτό σημαίνει ότι ο επαγγελματίας είχε στα χέρια του εκατερωθεν πληροφορίες για την έκρυθμη κατάσταση του ζευγαριού.

Το παρελθόν του αστυνομικού και τα ψυχομετρικά τεστ

Η τραγωδία παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς το παρελθόν του δράστη. Ο αυτόχειρας είχε περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και τα ψυχομετρικά τεστ της αστυνομίας πριν από περίπου τέσσερα χρόνια.

Τότε, είχε κριθεί απόλυτα ικανός να φέρει τον υπηρεσιακό του οπλισμό. Ωστόσο, η ραγδαία επιδείνωση της ψυχικής του υγείας το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως «πέρασε κάτω από το ραντάρ» της υπηρεσίας, εξαιτίας της απόφασης του ψυχολόγου να διαχειριστεί το θέμα ιδιωτικά.

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά πλέον με απόλυτη αυστηρότητα τις ευθύνες και την τελική αντίδραση του ψυχολόγου. Το κρίσιμο ερώτημα που ζητά απάντηση είναι το γιατί ένας επιστήμονας της αστυνομίας, επιφορτισμένος με την ασφάλεια και την ψυχική υγεία του προσωπικού, επέλεξε να σιωπήσει, αφήνοντας έναν άνθρωπο με κρίσεις πανικού και εμφανή προβλήματα συμπεριφοράς να κυκλοφορεί με γεμάτο όπλο.