Σε εξέλιξη βρίσκεται διεθνής διαγωνισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την προμήθεια 125 επιπλέον ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία θα ενισχύσουν τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Τα νέα οχήματα πρόκειται να ενταχθούν στον στόλο των συνολικά 950 λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που αναμένεται να κυκλοφορούν στους δρόμους του Λεκανοπεδίου εντός του 2025.

Η σταδιακή ενίσχυση του στόλου με ηλεκτρικά λεωφορεία φαίνεται ότι σηματοδοτεί και την απόσυρση των παραδοσιακών τρόλεϊ. Όπως επιβεβαίωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην εφημερίδα Καθημερινή, τα τρόλεϊ παρουσιάζουν αυξημένη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τα σύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ είναι επιρρεπή σε βλάβες και συχνά συμβάλλουν στη δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησης στους βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Επιπλέον, ανέδειξε και την αισθητική διάσταση του ζητήματος, σημειώνοντας ότι οι εναέριοι στύλοι και τα καλώδια των τρόλεϊ αλλοιώνουν την εικόνα της πόλης, συχνά καλύπτοντας ιστορικά μνημεία και αρχιτεκτονικά σημεία ενδιαφέροντος.

Ινεπέκογλου: «Μας άφησε άφωνους η απόφαση»

«Είναι μια απόφαση που μας έχει αφήσει άφωνους» αναφέρει σχετικά ο κ. Ινεπέκογλου, Πρόεδρος των εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

«Ένας σχεδιασμός που δεν υπήρχε πουθενά στο προσκήνιο. Στο πλάνο είχαμε δει ότι υπήρχε και η ανανέωση του στόλου των τρόλεϊ . Πλέον με την σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ που βλέπουμε σε δημοσιεύματα μας παραξενεύει» πρόσθεσε επίσης.

Ερωτηθείς για ποιο λόγο αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο μέτρο αυτό απάντησε ότι: «αυτό που μας προβληματίζει είναι για ακόμα ένα έγκλημα που πάει να γίνει στην ελληνική κοινωνία. Είναι ένας σχεδιασμός σε λάθος κατεύθυνση. Υπάρχει η υποδομή η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί με νέες τεχνολογίες».

Σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν με τα καλώδια των τρόλεϊ αναφέρει ότι «η νέα τεχνολογία έχει τεράστια πλεονεκτήματα. Δεν είμαστε ενάντια στην τεχνολογία και στην εξέλιξη αλλά στην σύγκριση της μιας τεχνολογίας με την άλλη. Δεν είμαστε αντίθετοι. Συζητάμε για αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής.