Διευκρινήσεις για το ζήτημα με την πλωτή καντίνα που στήθηκε αυθαίρετα στα Κουφονήσια, έδωσε σήμερα (14/7) ο Κωστής Παπαδόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κουφονησίου (ΣΤΕΚ).

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τον αγώνα του Φεβρουαρίου στα Κουφονήσια, όπου μετά από πίεση των κατοίκων οι παραλίες ανακηρύχθηκαν σε ππεριοχές Natura, μια καντίνα ιδιοκτήτη διαταράσσει ξανά την περιοχή.

Όπως σημειώνει ο Κωστής Παπαδόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κουφονησίου μιλώντας στο Mega, δήλωσε: «Καταφέραμε να κρατήσουμε τις παραλίες φυσικές και αναλλοίωτες και κατορθώσαμε να μπει στο νομοσχέδιο για τις απάτητες παραλίες η παραλία Ιταλίδα και το Πορί».

Εξηγώντας το περιστατικό δήλωσε: «Παρατηρήσαμε από προχθές όμως ότι ήταν έτοιμη να βάλουν πλωτή καντίνα, αυθαίρετα στην Ιταλίδα».

Για τον ιδιοκτήτη μάλιστα, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου σημείωσε ότι φέρεται να είχε ζητήσει άδεια από το Λιμενικό Ταμείο για μια θέση στο λιμάνι, η οποία είχε απορριφθεί. Έτσι, από μόνος του το Σάββατο το βράδυ έστησε την επιχείρησή του.

«Είχε δέσει πάνω στα βράχια και έχει σκάλα», σημείωσε ενώ αναφορικά με το αν ο ιδιοκτήτης έχει δεχτεί κυρώσεις τόνισε: «Αν και άργησαν, έχουν κινηθεί οι απαιτούμενες νομικές διαδικασίες».