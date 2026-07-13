Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11/7) στα Κουφονήσια, όταν ένα πλωτό αναψυκτήριο έκανε την εμφάνισή του στη δημοφιλή παραλία Ιταλίδα, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τη νόμιμη αδειοδότηση.

Ειδικότερα, πρόκειται για μια φορτηγίδα ειδικά διαμορφωμένη ώστε να λειτουργεί ως καντίνα, η οποία κατέπλευσε στην περιοχή προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο μετέβη άμεσα στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, ενώ ταυτόχρονα το Λιμεναρχείο Νάξου κινητοποίησε περιπολικό σκάφος για να συνδράμει στον επιτόπιο έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, οι λιμενικοί διαπίστωσαν ότι το σκάφος δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

Παρά τη μη άσκηση εμπορίας, η αγκυροβόληση κρίθηκε παράτυπη. Μετά την ενημέρωση της Εισαγγελίας Νάξου, δόθηκε ρητή εντολή για την άμεση απομάκρυνση της πλωτής καντίνας από την παραλία. Παράλληλα, διατάχθηκε η σύλληψη του κυβερνήτη του σκάφους, ο οποίος οδηγήθηκε στις Αρχές στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.