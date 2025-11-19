Μενού

Το είδαμε και αυτό: Μαθητής πήγε σχολείο στην Πετρούπολη με μπαλτά - Τον συνέλαβαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε ΕΠΑΛ στην Πετρούπολη.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομικός των ΟΠΚΕ
Αστυνομικός των ΟΠΚΕ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά παραβατικότητας με πρωταγωνιστές ανηλίκους καθώς αυτή τη φορά η αστυνομία συνέλαβε μαθητή που πήγε στο σχολείο με έναν...μπαλτά.

Όπως αναφέρουν «ΤΑ ΝΕΑ», αστυνομικοί  της ΟΠΚΕ συνέλαβαν σήμερα το πρωί (19/11) έναν μαθητή στο 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης, ο οποίος έφερε μαζί του στο σχολείο έναν μπαλτά.

Στελέχη της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν έξω από το σχολείο, εντόπισαν τον μαθητή να κρατάει το όπλο και, όταν τον πλησίασαν, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μπαλτά μήκους 29 εκατοστών.

Ο μαθητής, γεννημένος το 2009, συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Το σχολείο βρισκόταν υπό κατάληψη μέχρι την περασμένη Παρασκευή (14/11/2025), γεγονός που εξηγεί την παρουσία των στελεχών της ΟΠΚΕ στον χώρο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ