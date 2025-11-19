Το είδαμε και αυτό: Μαθητής πήγε σχολείο στην Πετρούπολη με μπαλτά - Τον συνέλαβαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά παραβατικότητας με πρωταγωνιστές ανηλίκους καθώς αυτή τη φορά η αστυνομία συνέλαβε μαθητή που πήγε στο σχολείο με έναν...μπαλτά.
Όπως αναφέρουν «ΤΑ ΝΕΑ», αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν σήμερα το πρωί (19/11) έναν μαθητή στο 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης, ο οποίος έφερε μαζί του στο σχολείο έναν μπαλτά.
Στελέχη της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν έξω από το σχολείο, εντόπισαν τον μαθητή να κρατάει το όπλο και, όταν τον πλησίασαν, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μπαλτά μήκους 29 εκατοστών.
Ο μαθητής, γεννημένος το 2009, συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.
Το σχολείο βρισκόταν υπό κατάληψη μέχρι την περασμένη Παρασκευή (14/11/2025), γεγονός που εξηγεί την παρουσία των στελεχών της ΟΠΚΕ στον χώρο.
- Πάρις Χίλτον: Το sex-tape που σημάδεψε τη ζωή της όταν ήταν μόνο 19 ετών
- Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη – «Τού έριξα τρεις μπουνιές και έπεσε κάτω»
- Η σφαγή των κυνηγών στο Αγρίνιο και ο δολοφόνος που «έπαιζε θέατρο» στα κανάλια
- Ράδιο Αρβύλα: Μπηχτή Κανάκη σε ΣΚΑΪ για το Survivor Αθηναίοι vs. Επαρχιώτες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.