To είδαμε κι αυτό: Αγριογούρουνο και λύκος έκοβαν βόλτες στο Χαϊδάρι

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Χαϊδάρι, όπου ένα τεράστιο αγριογούρουνο και –ναι, καλά διαβάσατε– ένας λύκος έκαναν… νυχτερινή βόλτα μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Τα βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι έχουν προκαλέσει αναστάτωση αλλά και έντονο προβληματισμό.

Στο Δαφνί, στην οδό Κομνηνών, οι εμφανίσεις αγριογούρουνων έχουν γίνει πλέον τόσο συχνές, που στην είσοδο της περιοχής έχει τοποθετηθεί ειδική πινακίδα:

«Προσοχή – Συχνή διέλευση αγριογούρουνων». Και όπως φαίνεται, η προειδοποίηση μόνο υπερβολική δεν είναι.

Κάτοικος της περιοχής περιγράφει την κατάσταση με αγωνία: «Γίνεται χαμός με τα αγριογούρουνα.

Τα αυτοκίνητα κινδυνεύουν, κυκλοφορούν παντού, ρίχνουν τα σκουπίδια… Και δεν είναι μόνο αυτά.

Έχουμε δει τσακάλια, λύκο, ακόμα και αλεπούδες.

Δεν ξέρουμε τι άλλο θα εμφανιστεί».

Η παρουσία άγριων ζώων τόσο κοντά σε σπίτια και δρόμους έχει γίνει πλέον καθημερινότητα για τους κατοίκους, που ζητούν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων.