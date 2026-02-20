Το είδαμε κι αυτό: Έβγαλε λεκάνη τουαλέτας στον δρόμο για να κρατήσει θέση πάρκινγκ

Το πάρκινγκ σε πολλούς δήμους της Αττικής είναι σίγουρα δύσκολο, αλλά ο νόμος είναι σαφής και απαγορεύει την κατάληψη τμημάτων του οδοστρώματος και τον περιορισμό της στάσης ή στάθμευσης οχημάτων με εγκαταστάσεις ή εμπόδια.

Και τί εμπόδια! Κάτοικος του Γέρακα έβγαλε στον δρόμο λεκάνη τουαλέτας προκειμένου να κρατήσει τη θέση πάρκινγκ που ήθελε!

«Αποφάσισε ο άνθρωπος που θέλει να παρκάρει εδώ ότι θα βάλει τον θρόνο στη θέση και ότι κάθε φορά που θα φτάνει, θα τον μετακινεί και θα παρκάρει και κάθε φορά που θα φεύγει θα κάνει την κίνηση αντίστροφά. Τι έμπνευση ήταν αυτή, εκείνος ξέρει», σχολίασε με απορία ο Νίκος Ευαγγελάτος προβάλλοντας στο Live News τη συγκεκριμένη φωτογραφία.