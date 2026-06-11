Ειδήσεις από την «Ελλάδα 2.0»: Ανάπηρος 9χρονος χάνει επίδομα 1500 ευρώ, γιατί το παίρνει η Εφορία

Ωδή στην κρατική αναλγησία αποτελεί η περίπτωση ενός 9χρονου αγοριού με βαριά κώφωση στην Κρήτη, ο οποίος χάνει το αναπηρικό του επίδομα, επειδή αντλείται απευθείας, για να διατεθεί σε χρέη των γονιών του προς το Δημόσιο.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο μηχανισμός καταδικάζει ουσιαστικά το παιδί, καθώς χωρίς αυτούς τους πόρους θα στερηθεί τα απαραίτητα ακουστικά βαρηκοΐας του, όπως αναφέρει το MEGA.

Αρπάζουν το επίδομα από το 9χρονο

Η μητέρα καταγγέλλει σχετικά πως ο μικρός δικαιούται δύο επιδόματα, το ένα ύψους 500 ευρώ για κάθε ακουστικό βαρηκοΐας του, που είναι μάλιστα ακατάσχετο, και ένα δεύτερο περί τα 1.500 ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας.

Για το δεύτερο αυτό επίδομα, αναφέρει, δεν υπάρχει κάποια διοικητική προστασία, με αποτέλεσμα όποτε υπάρχει οφειλή στην Εφορία ή σε ασφαλιστικά ταμεία, τα χρήματα να συμψηφίζονται με την οφειλή, και να μην βλέπουν ποτέ τον λογαριασμό του αγοριού.

Η πολύτεκνη οικογένεια, που ήδη με δυσκολία καλύπτει τα βασικά της έξοδα, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λόγω του υψηλού κόστους των ακουστικών, με τη μητέρα να αναφέρει:

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχει το πρόβλημα υγείας του παιδιού μου με την Εφορία. Κατ' αρχάς σταματάς τη διαδικασία όλη πλέον. Ποιος ο λόγος αν δεν έχεις λεφτά. Είναι αδιανόητο, όταν υπάρχει θέμα υγείας που δεν έχεις προκαλέσει ο ίδιος, να μην μπορείς να βοηθήσεις το παιδί σου».