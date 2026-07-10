«Είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στον Θεό», λέει δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της Marfin

Στις συλλήψεις που σημειώθηκαν για την υπόθεση του εμπρησμού της Marfin, 16 χρόνια μετά το συμβάν που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων, αναφέρθηκε ο δικηγόρος Θρασύβουλος Κονταξής, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων, αλλά και των τραυματιών, εκπροσωπώντας τους νομικά.



Καθώς παραχώρησε δηλώσεις στην τηλεόραση του Action24, λίγο μετά τις συλλήψεις, έκανε λόγο για δικαίωση, τόσο για όσους έχασαν τη ζωή τους, όσο και για εκείνους που τραυματίστηκαν από την δολοφονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin το 2010.



«Είναι μια ανακούφιση. Μια δικαίωση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αρκούντως ταυτοποιημένα τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Είναι δικαίωση και για έναν άλλο λόγο που δεν σκέφτεται ο μέσος πολίτης. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις στη χώρα που απαξίωναν το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν και προσπαθούσαν να το κρατήσουν στην ιστορική λήθη», ανέφερε αρχικά ο κ. Κονταξής και πρόσθεσε:

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«Υπό αυτή την έννοια, είναι μεγαλύτερη δικαίωση και για τα θύματα και για αυτούς που κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους. Αναμένω τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών», ανέφερε.

«Είχαμε χάσει τις ελπίδες μας. Πρώτον, λόγω της παρόδου του χρόνου και δεύτερον, λόγω όσων είχαν γίνει εκείνη την ημέρα. Υπήρχαν άτομα συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης που εμπόδισαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσεγγίσουν το σημείο, αλλά και λόγω της καταστροφής καμερών. Όλοι είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στον Θεό», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο.

Πώς έγιναν οι συλλήψεις

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπρηστική επίθεση στο τραπεζικό κατάστημα της Marfin στις 5 Μαΐου του 2010 επί της οδού Σταδίου, συνελήφθησαν δύο άτομα στην Ελλάδα.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται άλλο ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ κάνει λόγο για έκδοση διεθνούς εντάλματος για τη σύλληψη μίας γυναίκας που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, εξετάστηκαν από την αρχή όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ προέκυψαν νέα ευρήματα και έγινε αναλυτική σύγκριση που οδήγησε στην ταυτοποίησή τους.

Οι δύο συλληφθέντες είναι 42 ετών, ενώ η γυναίκα που αναζητείται είναι 46χρονη και έχει φύγει πριν από έξι χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μένει μόνιμα. Αναμένεται η σύλληψή της από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Οι τρεις, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, είναι γνωστοί από τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Λεπτομέρεις για την υπόθεση αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν από την Ελληνική Αστυνομία.

Η έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται πως η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, έχασαν τις ζωές τους την ημέρα εκείνη.