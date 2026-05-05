Μαρφίν: 16 χρόνια «γιατί;» – Το βουβό μοιρολόι των συγγενών στο μνημείο

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίσσονται από το πρωί της Τρίτης στον αριθμό 23 της Σταδίου, όπου 16 χρόνια πριν, στις 5 Μαΐου του 2010, σημειώθηκε η ανείπωτη τραγωδία της Μαρφίν.

Δεκάδες πολίτες αφήνουν λουλούδια, ενώ κοντοστέκονται για λίγη ώρα μπροστά στο μικρό μνημείο που στήθηκε εκεί το 2020.

Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους, ξεχωριστή θέση έχουν οι επιζώντες της τραγωδίας , όπως η Μαρία Καραγιάννη -η γυναίκα που είχε βγει στο μπαλκόνι της φλεγόμενης Μαρφίν και καλούσε σε βοήθεια, καθώς και η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου είναι η μια εκ των τριών νεκρών της Μαρφίν, η οποία κυοφορούσε το παιδί της.

Διαβάστε ακόμα: Συγκλονίζει η εργαζόμενη στο μπαλκόνι της Marfin 15 χρόνια μετά: «Ζούσαμε τον απόλυτο τρόμο για 40 λεπτά»

«Ο κόσμος εγκλωβίστηκε μέσα λόγω της συγκέντρωσης και πιστεύω ότι ήταν μια εγκληματική ενέργεια.

Άσχετα από τις παραλείψεις και τα λάθη, ήταν μια εγκληματική ενέργεια αυτών που έβαλαν τη φωτιά και κάηκαν τα παιδιά και πολλοί συνάδελφοι ταλαιπωρούνται ακόμα ψυχολογικά και οι οικογένειές τους» ανέφερε νωρίτερα ένας συνάδελφος των θυμάτων εκείνη την περίοδο, που βρέθηκε στη Σταδίου.

Όπως είπε, «οι περισσότεροι που γνωρίζω έχουν συνταξιοδοτηθεί και αυτοί γιατί είναι μεγάλοι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι εργάζονται ακόμα».

Ερωτηθείς αν έχει μιλήσει μαζί τους για το περιστατικό είιπε ότι «είναι μια τραγική εμπειρία, δεν είναι για να τις συζητάς ούτε με αυτούς τους ανθρώπους έτσι κι αλλιώς. Στην καθημερινότητά τους ήταν σοκαρισμένοι και ταραχαγμένοι. Δεν μπορούσες να πας να τους πεις ‘τι πώς ένιωσες εκεί’ ας πούμε. Τι να τους πεις;».

Για τους ανθρώπους της τράπεζας το βασικό αίτιο της τραγωδίας «είναι ο εγκλωβισμός, γιατί το κτίριο ήταν παλιό. Η διέξοδος ήταν περιορισμένη, οι δυνατότητες διέξοδου ήταν περιορισμένες έως ανύπαρκτες. Η έξοδος η κεντρική μπλοκαρίστηκε από τη φωτιά τελείως».

Το χρονικό

Στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια γενικής απεργίας ενάντια στα οικονομικά μέτρα, ομάδα αγνώστων προκάλεσε εμπρησμό στο υποκατάστημα της Marfin-Εγνατία, ενώ μέσα βρίσκονταν εργαζόμενοι.

Ο καπνός και οι τοξικές αναθυμιάσεις τύλιξαν γρήγορα το κτίριο. Ενώ οι περισσότεροι υπάλληλοι κατάφεραν να διαφύγουν από τον φωταγωγό προς τη στέγη ή απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία στον τρίτο όροφο: Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

