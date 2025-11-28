Είχαν στήσει παράνομα «φρουτάκια» σε καφέ της Αθήνας: Έφοδος της ΕΛΑΣ και σειρά συλλήψεων

Από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου 2025, στην Αθήνα, κατάστημα εστίασης, εντός του οποίου λειτουργούσαν παράνομα «φρουτάκια».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων, οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση με τη συνδρομή επιχειρησιακής ομάδας της Δ.Α.Ο.Ε., κατά την οποία ελέγχθηκε το εν λόγω κατάστημα και συνελήφθησαν 4 άτομα και συγκεκριμένα η ιδιοκτήτρια, η προσωρινά υπεύθυνη και 2 πελάτες.

Όπως προέκυψε, η προσωρινά υπεύθυνη ενεργώντας και για λογαριασμό της ιδιοκτήτριας, επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» στους ανωτέρω πελάτες.

Τι βρήκαν στο μαγαζί με τα «φρουτάκια»

Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

16 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό,

κέντρο ελέγχου και διαχείρισης - server, αποτελούμενος από κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιφερειακό υλικό,

5 κάμερες επιτήρησης, μία οθόνη και

το ποσό των 890 ευρώ.

Περαιτέρω, από τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στο κατάστημα, διαπιστώθηκε ότι αυτό στερούνταν σχετικής γνωστοποίησης λειτουργίας, ενώ και οι κάμερες επιτήρησης λειτουργούσαν άνευ σχετικής αδείας.

Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση παράβαση των νομοθεσιών για τα παίγνια και τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και του νόμου για τους αλλοδαπούς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.