Εικόνες από την συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την απεργία της ΑΔΕΔΥ – Πώς κινούνται τα ΜΜΜ

Μεγάλη η συμμετοχή στην πορεία στο Σύνταγμα για την 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής 24ωρης απεργίας που έχει προκηρυχθεί για σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την εισαγωγή προς ψήφιση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Η απεργία καλύπτει ευρύ φάσμα εργαζομένων του δημόσιου τομέα, με τη συμμετοχή:

  • Γιατρών και νοσηλευτών των δημόσιων νοσοκομείων
  • Εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ)
  • Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ)
  • Υπαλλήλων υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών

Η συγκέντρωση ξεκίνησε από τις 10:00 το πρωί, με πλήθος πολιτών να καταφθάνει στο Σύνταγμα κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά του νομοσχεδίου.

Κανονικά η κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Παρά την απεργία, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν κανονικά. Συγκεκριμένα:

  • Λεωφορεία και μετρό εκτελούν τα δρομολόγιά τους χωρίς διακοπές
  • Τα πλοία ταξιδεύουν κανονικά, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δεν συμμετέχει στην κινητοποίηση
  • Οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά, καθώς η στάση εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας κρίθηκε παράνομη από το Πρωτοδικείο

Μέχρι στιγμής, οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας παραμένουν ανοιχτοί, χωρίς να έχουν σημειωθεί κυκλοφοριακά προβλήματα. Η παρουσία της αστυνομίας είναι διακριτική, ενώ η πορεία εξελίσσεται ειρηνικά ,

Δείτε φωτογραφίες από την πορεία

