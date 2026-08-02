Με απόλυτη αυτοθυσία, ένας χειριστής μπουλντόζας επιχειρεί να δημιουργήσει αντιπυρική ζώνη για να σταματήσει την πορεία της μεγάλης φωτιάς στην Αττική, ώστε να μην προχωρήσει προς τα Μέγαρα.
Όπως φαίνεται και στα πλάνα του Forecast Weather, που κόβουν την ανάσα, το όχημα μπαίνει μέσα στην ενεργή φωτιά για να μπορέσει να ανακόψει την πορεία της.
Ουσιαστικός στόχος, όπως γίνεται γνωστό, είναι να μην προχωρήσει η φωτιά προς το πεδίο βολής των Μεγάρων.
Σημειώνεται πως η φωτιά στην περιοχή συνεχίζει να καίει ό,τι βρεθεί στο πέρασμά της, Σήμερα, Κυριακή (02/08) το 112 έστειλε δύο μηνύματα για εκκένωση περιοχών, που είναι υπό άμεσο κίνδυνο.
Τα μηνύματα αφορούσαν με Κανδήλι, Αγία Σκέπη και την Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων.
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