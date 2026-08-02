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Εικόνες που κόβουν την ανάσα από τη φωτιά στην Αττική - Χειριστής μπουλντόζας παλεύει μέσα στις φλόγες

Ο χειριστής της μπουλντόζας, με απόλυτη αυτοθυσία, επιχειρεί μέσα στις φλόγες στην Αττική για να δημιουργήσει αντιπυρική ζώνη.

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Χειριστής μπουλντόζας παλεύει μέσα στις φλόγες
Χειριστής μπουλντόζας παλεύει μέσα στις φλόγες | Χ/Forecast Weather Greece
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Με απόλυτη αυτοθυσία, ένας χειριστής μπουλντόζας επιχειρεί να δημιουργήσει αντιπυρική ζώνη για να σταματήσει την πορεία της μεγάλης φωτιάς στην Αττική, ώστε να μην προχωρήσει προς τα Μέγαρα.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα του Forecast Weather, που κόβουν την ανάσα, το όχημα μπαίνει μέσα στην ενεργή φωτιά για να μπορέσει να ανακόψει την πορεία της.

Ουσιαστικός στόχος, όπως γίνεται γνωστό, είναι να μην προχωρήσει η φωτιά προς το πεδίο βολής των Μεγάρων.

Σημειώνεται πως η φωτιά στην περιοχή συνεχίζει να καίει ό,τι βρεθεί στο πέρασμά της, Σήμερα, Κυριακή (02/08) το 112 έστειλε δύο μηνύματα για εκκένωση περιοχών, που είναι υπό άμεσο κίνδυνο.

Τα μηνύματα αφορούσαν με Κανδήλι, Αγία Σκέπη και την Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων.

 

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