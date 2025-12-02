Μενού

Εικόνες σοκ στο Αιγάλεω: Άνδρας περιφερόταν γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο

Άναυδοι έμειναν όσοι είδαν έναν άνδρα να κυκλοφορεί γυμνός έξω από Δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω. Συναγερμός στις Αρχές.

Reader symbol
Newsroom
Ειδικό δημοτικό σχολείο στον Πειραιά
Το 2ο Ειδικό δημοτικό σχολείο στον Πειραιά | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας έξω από το 11ο Δημοτικό Σχολείο στο Αιγάλεω, όταν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί αντίκρισαν έναν άνδρα να κυκλοφορεί γυμνός.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 07:30, στη συμβολή των οδών Σκρα και Θηβών, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Ο 52χρονος άνδρας εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς ρούχα, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα η αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Στη συνέχεια, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ