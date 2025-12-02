Εικόνες σοκ στο Αιγάλεω: Άνδρας περιφερόταν γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας έξω από το 11ο Δημοτικό Σχολείο στο Αιγάλεω, όταν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί αντίκρισαν έναν άνδρα να κυκλοφορεί γυμνός.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 07:30, στη συμβολή των οδών Σκρα και Θηβών, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Ο 52χρονος άνδρας εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς ρούχα, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα η αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Στη συνέχεια, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.