Ειρήνη Λαγούδη: Ανοίγει ξανά η πολύκροτη υπόθεση - Τι ζητά η οικογένειά της

Η υπόθεση του θανάτου της Ειρήνης Λαγούδη επανέρχεται στο προσκήνιο, λόγω των τελευταίων εξελίξεων γύρω από τις υποθέσεις των παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου και της Ειρήνης Μουρτζούκου, των οποίων οι θάνατοι αρχικά αποδόθηκαν σε φυσιολογικά αίτια, ενώ τώρα ανοίγουν παλαιότερες υποθέσεις της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πάτρας τα πορίσματα της οποίας αμφισβητούνται.

Ανάμεσα στις υποθέσεις που ανοίγουν ξανά είναι και αυτή του θανάτου της 44χρονης Ειρήνης Λαγούδη, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Live News του MEGA.

Η Λαγούδη βρέθηκε νεκρή στις 8 Ιανουαρίου 2018 στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, το οποίο είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης είχε αρχικά καταλήξει ότι ο θάνατος οφειλόταν στην εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα και αιθάλης, χωρίς να διαπιστωθούν εμφανείς κακώσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δεν πήγε ποτέ στο σημείο της τραγωδίας και δεν πραγματοποίησε την απαιτούμενη αυτοψία, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο.

Η οικογένεια της Ειρήνης, που ποτέ δεν πίστεψε ότι πρόκειται για αυτοκτονία, αμφισβητεί έντονα το πόρισμα του ιατροδικαστή και θεωρεί ότι ο θάνατος της 44χρονης ήταν σκηνοθετημένος.

«Ο ιατροδικαστής μέσα σε μία νύχτα έδειξε αυτοκτονία, αλλά με ποια στοιχεία;» δήλωσε η ξαδέλφη της Ειρήνης στο Mega, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η υπόθεση θα επανεξεταστεί.

Με τις τελευταίες εξελίξεις στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, οι εμπειρογνώμονες της οικογένειας επιμένουν πως η Ειρήνη Λαγούδη δολοφονήθηκε.

Η οικογένεια ζητά από την τριμελή επιτροπή των ιατροδικαστών να επανεξετάσει το πόρισμα του Γκότση και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.