Ειρήνη Μουρτζούκου: Κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη

Η Ειρήνη Μουρτζούκου κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη στην υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιώτη στην Αμαλιάδα.
Όπως αναφέρει η εκπομπή «Live News» του Mega, η Ειρήνη Μουρτζούκου αναμένεται να καταθέσει την Πέμπτη 4/12, ωστόσο δεν έχει αποφασιστεί αν θα μεταβεί κλιμάκιο αστυνομικών στη φυλακή ή αν θα μεταφερθεί η ίδια για κατάθεση.
Η 25χρονη δεν αποδέχεται την εμπλοκή της στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη και στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι θα μιλήσει για συγκεκριμένο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση.
Υπενθυμίζεται ότι η Μουρτζούκου έχει αποδεχτεί την εμπλοκή της στον θάνατο τεσσάρων συνολικά βρεφών.
