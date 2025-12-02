Μενού

Ειρήνη Μουρτζούκου: Κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη

Νέα εξέλιξη με την Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη στην Αμαλιάδα.

Ειρήνη Μουρτζούκου
Ειρήνη Μουρτζούκου | In Time / Γιάννης Λιάκος
Η Ειρήνη Μουρτζούκου κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη στην υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιώτη στην Αμαλιάδα.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Live News» του Mega, η Ειρήνη Μουρτζούκου αναμένεται να καταθέσει την Πέμπτη 4/12, ωστόσο δεν έχει αποφασιστεί αν θα μεταβεί κλιμάκιο αστυνομικών στη φυλακή ή αν θα μεταφερθεί η ίδια για κατάθεση.

Η 25χρονη δεν αποδέχεται την εμπλοκή της στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη και στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι θα μιλήσει για συγκεκριμένο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η Μουρτζούκου έχει αποδεχτεί την εμπλοκή της στον θάνατο τεσσάρων συνολικά βρεφών.

