Η Ειρήνη Μουρτζούκου πέρασε το καλοκαίρι στις φυλακές Κορυδαλλού, επιλέγοντας την απομόνωση και τη σιωπή, ενώ διατηρεί χαμηλό προφίλ.

Όλο αυτό το διάστημα, τα μοναδικά επισκεπτήρια που είχε ήταν από τον δικηγόρο της, τον αδελφό του πατέρα της και την σύζυγό του που τής πήγαν κάποια προσωπικά αντικείμενα και ρούχα.

Η 25χρονη αποδίδει τις αποτρόπαιες πράξεις της στην κακή σχέση με τη μητέρα της. Η ανατριχιαστική της ομολογία για το πώς σκότωσε τέσσερα βρέφη, τα δύο δικά της, μιας φίλης της και την αδελφή της είχε σοκάρει στα μέσα του καλοκαιριού το πανελλήνιο.

«Κάθε φορά θόλωνα… Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά ήταν λες και δεν σκεφτόμουν τίποτε εκείνες τις στιγμές. Ένιωθα να τρελαίνεται το μυαλό μου», είχε πει η Ειρήνη Μουρτζούκου.

«Όταν πέθανε η αδελφή μου, Ζωή Ηλιάνα, κανείς δεν σκεφτόταν τι περνούσα εγώ», ανέφερε, περιγράφοντας στην συνέχεια πως τη δολοφόνησε: «Θυμάμαι ότι πήγα στο δωμάτιο της, αυτή ήταν στο πάτωμα και εγώ ήμουν από πάνω της. Δεν κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι πέθανε να φανταστείτε».

Εφτά χρόνια αργότερα η 25χρονη θα διέπραττε μια ακόμη βρεφοκτονία. «Για το παιδί της Κατερίνας, σας λέω ότι περνούσε ήδη πολλά από τον πατέρα του που τώρα είναι στη φυλακή για παιδεραστία. Στο παιδί αυτό δεν ξέρω τι έπαθα και του έκανα κακό. Σαν να σβήνουν όλα, λες και το μυαλό μου δεν θέλει να θυμηθεί τι έγινε», είπε.

«Το σκότωσα κατά λάθος» είναι η εξήγηση που έδωσε για την τρίτη δολοφονία που διέπραξε 16 μήνες μετά, όταν σκότωσε το ίδιο της το παιδί.

«Την Ιωάννα Ζωή, σας λέω ότι το έκανα χωρίς να το καταλάβω. Ξύπνησα και το είχα πλακώσει στον ύπνο μου. Μόλις το συνειδητοποίησα προσπαθούσα, με το μυαλό μου, να το συνεφέρω», ανέφερε.

Έναν χρόνο μετά, σκότωσε και τη δεύτερη κόρη της –αυτή τη φορά- μέσα στο νοσοκομείο: «Ήμασταν στο νοσοκομείο και μάλιστα δεν ήμουν καν μόνη μου στο δωμάτιο. Πριν γίνει το κακό, ήμουν πραγματικά έξαλλη και απελπισμένη.

Είχα μαλώσει με τη μάνα μου στην οποία ζητούσα να έρθει να με βοηθήσει κι αυτή μου ζητούσε να βρω να τής στείλω λεφτά. Κοιτάξτε που έφτασα. Να κάνω κακό στα ίδια μου τα παιδιά, στην αδελφή μου και σε άλλο ένα αθώο μωράκι. Και αφού τα λέμε όλα σήμερα και πραγματικά νιώθω ότι λυτρώνομαι, σας λέω ότι τον Παναγιωτάκη δεν τον πείραξα ποτέ».

Αλεξανδρής: «Η Μουρτζούκου θα υποδείξει συγκεκριμένο πρόσωπο για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη»

Μιλώντας στο Mega, ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής, ανέφερε πως η κατηγορούμενη τις πρώτες ημέρες που βρέθηκε στις φυλακές είχε κάποια μικρά επεισόδια, όμως, όπως επεσήμανε, η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί.

Στην συνέχεια ο κ. Αλεξανδρής τόνισε για την εντολέα του ότι «πεισματικά αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή της με την περίπτωση του Παναγιωτάκη» και εξέφρασε την εκτίμηση του πώς στο επόμενο διάστημα θα σημειωθούν εξελίξεις.

«Η πεποίθηση μου είναι ότι δεν θα είναι μόνο η Μουρτζούκου κατηγορούμενη για τις υποθέσεις αυτές», συμπλήρωσε ο Νίκος Αλεξανδρής.

Όπως δήλωσε ο συνήγορος της Ειρήνης Μουρτζούκου, η 25χρονη θα υποδείξει συγκεκριμένο πρόσωπο τις επόμενες ημέρες που σχετίζεται άμεσα με τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

«Η Ειρήνη έχει πει στην απολογία της ότι στη μείζονα υπόθεση καταλυτικό ρόλο έχει παίξει ένας άλλος άνθρωπος, δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα. Δεν αναφέρομαι μόνο στον Παναγιωτάκη», κατέληξε ο δικηγόρος.