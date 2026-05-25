Εισαγγελική εντολή έρευνας για το επεισόδιο Μαρινάκη - Δημητριάδη στoν τελικό του Final Four

Έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για το επεισόδιο μεταξή Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη, στον τελικό του FInal Four.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο T-Center για το Final Four | Eurokinissi/KLODIAN LATΟ
Την εξέταση των βίντεο που καταγράφουν επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη το βράδυ της Κυριακής (24/05) στο T-Center Athens, πριν τον τελικό του Final Four της Euroleague, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας στο τμήμα Αθλητικής βίας.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εισαγγελέας ζητά από τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΛΑΣ, να μελετήσουν κάθε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, είτε από το κύκλωμα του σταδίου, είτε από άλλες πηγές, όπου καταγράφηκε το περιστατικό μεταξύ των δύο, κατά την διάρκεια του τελικού final four, Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης και να αναζητήσουν αν προκύπτει η διάπραξη αυτεπαγγέλτως διωκόμενης αξιόποινης πράξης.

Η εντολή του κ. Κορέα προς το Τμήμα Αθλητικής Βίας, είναι να διαβιβάσει τη δικογραφία σε περίπτωση που διαπιστώσει τυχόν διάπραξη αυτεπάγγελτα διωκόμενων αδικημάτων ώστε να προχωρήσει η ποινική διαδικασία.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διάπραξη αδικημάτων που δεν επιτρέπουν αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση το θέμα θα κλείσει εκτός εάν φέρει την υπόθεση στη Δικαιοσύνη κάποια από τις δύο πλευρές με την υποβολή μήνυσης. 

