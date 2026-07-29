Εισαγγελική έρευνα για το νερό σε Σιθωνία και Βόλβη: Εντοπίστηκαν κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκοι

Στο μικροσκόπιο της έρευνας η ποιότητα του νερού στη Σιθωνία και στον Δήμο Βόλβης με εντολή εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ ζητήθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης για την περιοχή του Δήμου Βόλβης, στον οικισμό Νυμφόπετρας, καθώς και από τον εισαγγελέα Πολυγύρου για τον Δήμο Σιθωνίας, στις περιοχές Τρανή Αμμουδιά και Άγιος Νικόλαος.

Στη Σιθωνία, σύμφωνα με αναλύσεις που πραγματοποίησαν κάτοικοι, εντοπίστηκαν κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκοι σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τα προβλεπόμενα όρια, με αποτέλεσμα το νερό να κρίνεται μη πόσιμο.

Στον Δήμο Βόλβης, οι κάτοικοι εδώ και αρκετές εβδομάδες χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό για πόση και μαγείρεμα, καθώς το νερό του δικτύου δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών ζητά να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ακαταλληλότητα του νερού, ενώ καλούνται να καταθέσουν οι δήμαρχοι των δύο περιοχών, καθώς και εκπρόσωποι επιτροπών κατοίκων.

Ειδικά για τον Δήμο Βόλβης, ζητήθηκαν εξηγήσεις σχετικά με την καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων αντίστροφης όσμωσης, τα οποία προβλέπεται να συμβάλουν στην παροχή πόσιμου νερού στην περιοχή.

Οι κάτοικοι και των δύο περιοχών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους, καθώς αναγκάζονται να προμηθεύονται εμφιαλωμένο νερό εν μέσω της τουριστικής περιόδου.

