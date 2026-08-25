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Εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη: Διενεργείται προκαταρκτική εξέταση

Προκαταρκτική εξέταση σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ να ευθύνονται για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη ζήτησε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών.

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Φωτιά στη Σίβηρη
Φωτιά στη Σίβηρη | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
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Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ να ευθύνονται για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα, στα οποία διατυπώνονται καταγγελίες σχετικά με πιθανή αιτιώδη συμβολή καλωδίων του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εκδήλωση πυρκαγιών.

Με παραγγελία προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διερευνηθεί ενδελεχώς το ζήτημα και εάν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από αρμόδιους υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

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