«Είσαι στη λίστα, κάποτε θα μπεις»: Φωνές ασθενών για το ΕΣΥ

Μαρτυρίες πολιτών στο Εξελίξεις Τώρα, από διαφορετικές γωνιές της Ελλάδας αποτυπώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο την πραγματικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αναμονές που φτάνουν σε χρόνια, ασθενείς που αναγκάζονται να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα, οικονομικές επιβαρύνσεις που αδειάζουν πορτοφόλια και μια γενικευμένη αίσθηση εγκατάλειψης. Οι ιστορίες τους συνθέτουν το παζλ ενός συστήματος που δείχνει να έχει χάσει τον προσανατολισμό του.

Αναμονές που δοκιμάζουν την αντοχή

Ο κ. Κώστας από τη Θεσσαλονίκη περιμένει ενάμιση χρόνο για να χειρουργηθεί στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Η βουβωνοκήλη του έχει ήδη επηρεάσει το ουροποιητικό του σύστημα, αλλά η απάντηση που παίρνει είναι πάντα η ίδια:«Είσαι στη λίστα, κάποτε θα μπεις» .

Στα 60 του χρόνια, βλέπει την υγεία του να επιδεινώνεται, ενώ η πολιτική ηγεσία μιλά για ένα σύστημα που λειτουργεί «ρολόι».

Ο κ. Κώστας από τα Τρίκαλα αναγκάστηκε να στραφεί στον ιδιωτικό τομέα. Με σοβαρό πρόβλημα στη μέση, έψαξε ραντεβού σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη, αλλά δεν υπήρχε καμία διαθεσιμότητα.

Η μόνη διέξοδος ήταν να πληρώσει 3.000€ για χειρουργείο σε ιδιωτικό νοσοκομείο. «Δεν μπορούσα να αντέξω άλλο», λέει χαρακτηριστικά.

Η κ. Βασιλική, δύο φορές καρκινοπαθής και με αναπηρία 80%, περιγράφει πως αν είχε στηριχθεί αποκλειστικά στο δημόσιο σύστημα, δεν θα ζούσε σήμερα. «Δεν είμαστε για τον Καιάδα. Θέλουμε να μας σέβονται», τονίζει, καταγγέλλοντας την έλλειψη υποστήριξης για ΑμεΑ και καρκινοπαθείς.

Το 1566 και ο Γολγοθάς των ραντεβού

Η νέα τηλεφωνική υπηρεσία 1566 παρουσιάστηκε ως λύση για τα ραντεβού με γιατρούς. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Η κ. Αντιγόνη περιγράφει πως οι εξετάσεις της έπρεπε να γίνουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά η πλατφόρμα εμφάνιζε πληρότητα μέχρι τον Μάρτιο. Παρά τις διαβεβαιώσεις για διαθεσιμότητα, οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με αδιέξοδο.

Πέρα από τις αναμονές, οι ασθενείς βλέπουν το πορτοφόλι τους να αδειάζει. Μια ασθενής από την Πάτρα χρειάστηκε ζώνη για τη μέση της. Παρά τη συνταγογράφηση, βρέθηκε να πληρώνει 90€, ποσό που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ αλλά καταλήγει στο κατάστημα.

«Ο ΕΟΠΥΥ είναι για να ανακουφίζει τον άνθρωπο, όχι για να πληρώνει το κατάστημα», σχολιάζει άλλος ασθενής.

Οι μαρτυρίες δείχνουν ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Αναμονές, οικονομική επιβάρυνση και έλλειψη στήριξης οδηγούν πολλούς στην απόγνωση. Η ελπίδα για ένα ΕΣΥ που θα σέβεται τον πολίτη παραμένει ζητούμενο, ενώ η «Οδύσσεια» συνεχίζεται χωρίς τέλος.