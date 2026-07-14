Για τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία μίλησε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να μην καταναλώνουν κοτόπουλο για μερικές μέρες.

Ο κ. Βασιλακόπουλος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας στην ΕΡΤ πως γίνεται η σχετική έρευνα, αλλά κάλεσε τους πολίτες να απέχουν από την κατανάλωση του εν λόγω τρόφιμου μέχρι να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί.

Σημειώνεται πως στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας έχουν πάει περί τα 30 περιστατικά, με τα 17 να συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

Σχετικά με αυτό, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ εξήγησε πως εάν το θέμα δεν είχε πάρει τέτοια έκταση στα ΜΜΕ, οι γιατροί μπορεί να έστελναν μερικούς εξ αυτών για ανάρρωση στο σπίτι, αλλά τώρα «έχουν αυξημένη ευαισθησία». Θέλησε ουσιαστικά να πει ότι είναι παραπάνω προνοητικοί απ΄ότι απαιτείται.

«Για να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος, υπάρχει λογική του να είμαστε προνοητικοί και ασφαλείς» συμπλήρωσε.

«Θα υπάρξουν κι άλλα κρούσματα τις επόμενες 2-3 μέρες, δεν χρειάζεται πανικός, αλλά χρειάζεται, μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί, να μην καταναλωθεί κοτόπουλο στη Λαμία» είπε.

Εξήγησε πως για τη σαλμονέλα, ο χρόνος επώασης μπορεί να είναι ακόμα και 7 ημέρες, άρα «μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει και να εμφανίσει συμπτώματα τις επόμενες μέρες».

Σε ερώτηση για το αν μπορεί να υπάρξουν κρούσματα και σε άλλες περιοχές, σημείωσε πως «η λογική λέει ότι αν ο αρχικός παραγωγός έχει διανείμει και αλλού την παρτίδα, μπορεί να συμβεί».

Τέλος, επεσήμανε πως «θα το ερευνήσουμε πλήρως, να είναι ήσυχοι οι πολίτες της Λαμίας ότι σε λίγο διάστημα θα μπορούν να τρώνε κοτόπουλο άφοβα».