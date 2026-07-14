Κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία: Βρέθηκε ο προμηθευτής του κοτόπουλου - 30 άτομα στο νοσοκομείο

Οι Αρχές εντόπισαν τον προμηθυετεί των κοτόπουλων που έστειλαν στο νοσοκομείο δεκάδες άτομα στη Λαμία, με συμπτώματα σαλμονέλας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Ανδρέα Τοούλια, στο STAR Κεντρικής Ελλάδος το άτομο βρέθηκε από την αστυνομία.

Πλέον, στο μικροσκόπιο μπαίνει ο ενδιάμεσος διακινητής και η μονάδα εκτροφής.

«Στείλαμε επόπτη με κτηνίατρο και γίνεται έλεγχος σε όλα τα καταστήματα εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα, ελέγξαμε τους υπαλλήλους όλους. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ωμά κοτόπουλα τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής» ενημέρωσε ο ίδιος.

«Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα, το κοτόπουλο είναι ύπουλο τρόφιμο ειδικά το καλοκαίρι. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και ψάχνουμε να μην προμηθευτεί ξανά και πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει» κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως το νοσοκομείο της Λαμίας δέχθηκε τουλάχιστον 30 άτομα, με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και από τις εξετάσεις φάνηκε ότι είχαν σαλμονέλα.

Παρότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση μεταξύ τους, όλοι είχαν φάει από καταστήματα της περιοχής, άρα οι υγειονομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα πως κυκλοφορούσε κάποια ύποπτη τροφή.