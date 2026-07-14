Μενού

Κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία: Βρέθηκε ο προμηθευτής του κοτόπουλου - 30 άτομα στο νοσοκομείο

Οι Αρχές έχουν εντοπίσει τον προμηθευτεί του ύποπτου κοτόπουλου και κάνει έρευνες για τον ενδιάμεσο διακινητή και τη μονάδα εκτοφής.

Reader symbol
Newsroom
Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας | EUROKINISSI/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Οι Αρχές εντόπισαν τον προμηθυετεί των κοτόπουλων που έστειλαν στο νοσοκομείο δεκάδες άτομα στη Λαμία, με συμπτώματα σαλμονέλας

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Ανδρέα Τοούλια, στο STAR Κεντρικής Ελλάδος το άτομο βρέθηκε από την αστυνομία. 

Πλέον, στο μικροσκόπιο μπαίνει ο ενδιάμεσος διακινητής και η μονάδα εκτροφής.

«Στείλαμε επόπτη με κτηνίατρο και γίνεται έλεγχος σε όλα τα καταστήματα εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα, ελέγξαμε τους υπαλλήλους όλους. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ωμά κοτόπουλα τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής» ενημέρωσε ο ίδιος.

«Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα, το κοτόπουλο είναι ύπουλο τρόφιμο ειδικά το καλοκαίρι. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και ψάχνουμε να μην προμηθευτεί ξανά και πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει» κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως το νοσοκομείο της Λαμίας δέχθηκε τουλάχιστον 30 άτομα, με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και από τις εξετάσεις φάνηκε ότι είχαν σαλμονέλα. 

Παρότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση μεταξύ τους, όλοι είχαν φάει από καταστήματα της περιοχής, άρα οι υγειονομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα πως κυκλοφορούσε κάποια ύποπτη τροφή. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ