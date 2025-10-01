Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, ο Πάνος Ρούτσι «αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα», συνεχίζοντας ακάθεκτος την απεργία πείνας ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του γιου του, Ντένις, ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

«Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας», ανέφερε αρχικά η ανακοίνωση.

«Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του», τόνιστηκε.

Το ΕΚΑΒ αναφέρει ότι ο Πάνος Ρούτσι έχει αρνηθεί όλες τις προτροπές για ιατρικές εξετάσεις:

«Μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο».

Το ΕΚΑΒ πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του πώς:«Μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο, σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα»

Σημειώνεται πως η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι έχει αναβληθεί για την επόμενη εβδομάδα μετά από αίτημα της συνήγορου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για ορισμό τεχνικών συμβούλων.

Δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Παύλου Ασλανίδη

Νωρίτερα σήμερα (01/10), έγινε δεκτό και δεύτερο αίτημα από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, με απόφαση της οποίας διατάχθηκε η εκταφή του Δημήτρη Ασλανίδη, γιου του Παύλου Ασλανίδη.

Η εισαγγελική παραγγελία αφορά αποκλειστικά την ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA, χωρίς να επεκτείνεται σε άλλες εξετάσεις για τα αίτια θανάτου, όπως είχε ζητήσει ο πατέρας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ