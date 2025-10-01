Αναβλήθηκε για την ερχόμενη εβδομάδα η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι που χάθηκε στα Τέμπη.

Αυτό έγινε, καθώς η συνήγορος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε τον ορισμό τεχνικών συμβούλων.

Τέμπη: Γιατί αναβάλλεται η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αν και έχει δοθεί η παραγγελία για εκταφή γιου του Πάνου Ρούτσι που έχασε την ζωή στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και η ιατροδικαστής όρισε να γίνει η εκταφή του, την ερχόμενη Παρασκευή, υποβλήθηκε αίτημα της συνηγόρου του Ζωής Κωνσταντοπούλου να δοθεί αναβολή στην εκταφή, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Το αίτημα έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και η εκταφή ορίστηκε να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.

Η Εισαγγελία διέταξε την εκταφή του γιου του Π. Ασλανίδη

Στο μεταξύ, την εκταφή του Δημήτρη Ασλανίδη, γιου του Παύλου, που χάθηκε στα Τέμπη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για την εκταφή της σορού του γιου του, προκειμένου να διενεργηθεί εξέταση DNA για την ταυτοποίηση.

Απέρριψε ωστόσο τη διενέργεια τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων που είχε ζητήσει στο αίτημα του.