Εκάλη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα, «καπνός» ο οδηγός - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα αυτοκίνητο προκάλεσε αναστάτωση σε γειτονιά της Εκάλης όταν έπεσε πάνω σε άλλο παρκαρισμένο και σε μια μηχανή, προκαλώντας ζημιές ενώ στην συνέχεια ο οδηγός έγινε «καπνός»

Η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου που υπέστη ζημιές, ανακτώντας βίντεο ντοκουμέντα από κάμερες της περιοχής αναζητεί τα στοιχεία του αυτοκινήτου ώστε να κινηθεί νομικά κατά του οδηγού.

Το κόκκινο αυτοκίνητο, που έπεσε στα σταθμευμένα, φαίνεται να ξεκίνησε από την Αγία Μαρίνα Εκάλης και κατευθυνόταν πρός την Πεντέλη.

Η ιδιοκτήτρια του κατεστραμένου ΙΧ, μιλώντας στην εκπομπή News Room στην ΕΡΤ, αναφέρει: «7:20 ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος..σηκώθηκα να δω τι είχε γίνει, είδα το αυτοκίνητο να κάνει μανούβρες και κατάλαβα ότι μάλλον κάτι είχε συμβεί στα οχήματά μας»

Όπως περιγράφει η γυναίκα, μέχρι να βγει έξω από το σπίτι της, το αυτοκίνητο είχε εξαφανιστεί, κάνοντας «διπλή ζημιά», καθώς το κατεστραμένο αυτοκίνητο ήταν δικό της και η μηχανή του συντρόφου της.

«Δεν θα αποζημιωθούμε, γιατί δεν έχουμε μεικτή, είναι ένα ακριβό συμβόλαιο», είπε η γυναίκα τονίζοντας πώς αν δεν βρουν τα στοιχεία του δράστη, πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι τις ζημιές.

«Δυστυχώς η Τροχαία δεν έχει βγει στην περιοχή να συλλέξει κανένα στοιχείο, ό,τι έχουμε συλλέξει είναι από εμάς, με προσωπική επαφή με τους γείτονες», μαρτυρά η κ. Καρέα.

Η γυναίκα αποκαλύπτει ότι ενώ το περιστατικό έχει γίνει εδώ και μία εβδομάδα οι αρχές δεν έχουν κάνει τίποτα και ότι μαζί με τον σύντροφό της τόσες μέρες κάνουν τους «ντετέκτιβ».

«Δεν τον ενδιέφερε αν προκάλεσε και σωματική βλάβη, χτύπησε και έφυγε», δήλωσε η γυναίκα για τον δράστη.

Όσον αφορά την ζημία που προκάλεσε το αυτοκίνητο, η γυναίκα δήλωσε:

«Η ζημιά από εκτίμηση της ασφαλιστικής μου είναι πάνω απο 6.000 ευρώ για το αυτοκίνητο και 2.000-4.000 για την μηχανή».

