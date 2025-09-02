Έκαναν drift έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Ψαχνών: «Είναι ένας κάγκουρας», είπε ο Πορτοσάλτε

Βίντεο από τη στιγμή όπου άγνωστοι έκαναν «σπινιαρίσματα», drift στα αγγλικά, με το αυτοκίνητό τους έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Ψαχνών, στην Εύβοια, έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Live You».

Το βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο με τους αγνώστους, βραδινές ώρες, να κάνει περιστροφές στον δρόμο, 20 μέτρα μακριά από το Αστυνομικό Τμήμα Ψαχνών, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Άρη Πορτοσάλτε.

«Ένας καγκουρέος βγήκε στον δρόμο, είναι ένας κάγκουρας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος και σχολιαστής, επικρίνοντας το γεγονός ότι δεν υπήρξε παρέμβαση από τους αξιωματικούς του Αστυνομικού Τμήματος.