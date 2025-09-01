«Έκανε ότι κοιμάται και πήδηξε στη θάλασσα με τις χειροπέδες»: Πώς απόδρασε ο Τούρκος κρατούμενος

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του Τούρκου δραπέτη που έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Ο Τούρκος κρατούμενος, κατάφερε να αποδράσει ενώ φορούσε χειροπέδες και ενώ τον φύλαγαν τέσσερεις αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τη μεταγωγή του από τη Μυτιλήνη στις φυλακές Κορυδαλλού και τελικά είναι υπό κράτηση με εντολή εισαγγελέα.

Πρόκειται για τρεις ειδικούς φρουρούς και έναν υπαρχιφύλακα.

Όπως τονίζει το Mega, ο Τούρκος κρατούμενος, ο οποίος είναι διακινητής μεταναστών, γεννημένος το 1993 και εκπαιδευμένος από τις ειδικές δυνάμεις στην Τουρκία, είχε μελετημένο σχέδιο απόδρασης.

Προσποιούνταν ότι κοιμόταν και μόλις κατάλαβε ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές πήδηξε από το πλοίο με τις χειροπέδες.

Ποιοι παράγοντες βοήθησαν τον Τούρκο κρατούμενο να αποδράσει

Πέρα από το ότι είναι εκπαιδευμένος, ο Τούρκος κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει επειδή το πλοίο βρισκόταν κοντά σε στεριά. Όπως φαίνεται από το ντοκουμέντο μπορεί να διακρίνει κανείς φώτα και στεριά και υπολογίζεται ότι η Χίος ήταν 1.500 μέτρα μακριά.

Δεύτερον, ο άνεμος έπνεε βορειοδυτικός, γεγονός που ευνόησε τον δραπέτη.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.

