«Έκαψαν τα δείγματα εξετάσεων στο "Σωτηρία"»: Σοβαρή καταγγελία για το νοσοκομείο

Μία κατάσταση πλήρους αμέλειας περιγράφει ασθενής που χρειάστηκε πρόσφατα τις υπηρεσία του νοσοκομείου «Σωτηρία» καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων πως περίμενε μισό χρόνο τα αποτελέσματα των εξετάσεων του, ενώ στο τέλος κάηκαν τα δείγματα.

Όπως παρουσιάζει το Εξελίξεις Τώρα, ο εν λόγω άντρας που μίλησε στην εκπομπή, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο για επέμβαση σε φυσαλίδα στον πνεύμονα, και εύλογα θέλησε να μάθει από τι είχε προκληθεί.

Στο έγγραφο το εξιτηρίου του, ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι αναγράφεται η 4η Απριλίου του 2025, ενώ σημειώνεται: «Εν αναμονή ιστολογικής έκθεσης», κατά το αίτημά του.

Σωτηρία ή μάλλον, Δευτέρα Παρουσία

Όπως αναφέρει η εκπομπή, ο εν λόγω άντρας θα έπρεπε να είχε λάβει απάντηση το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του νοσοκομείου, όμως μέχρι σήμερα, 5/10, εκκρεμεί ακόμα.

Το τραγικό στην όλη υπόθεση είναι πως ενώ «έτρεχε» η κωλυσιεργία του νοσοκομείου, κατά τον Αύγουστο, τα δείγματα του ασθενή έληξαν και έτσι έπρεπε να καούν.

Ο ίδιος ο άνδρας ανέφερε στην εκπομπή: «Έχω κάνει την επέμβαση 8 Απριλίου. Περίμενα τις ιστολογικές. Πέρασε ο μήνας, ενάμιση, δύο μήνες, ξαναπήρα, τίποτα. Μέχρι σήμερα ούτε απάντηση έχω λάβει, ούτε και υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.

Έμαθα βέβαια ότι πήρε φωτιά που βγαίνουν οι ιστολογικές. Τι μπορεί να ήταν, τι το προκάλεσε, αυτό το στοιχείο δεν το έχω. Ήθελα να έχω μία εικόνα των ιστολογικών, αλλά δυστυχώς...»